“Betim Spërdhima” pranon ndarjen nga e fejuara, akuza ndaj vjehrrës?

Aktori i humorit, Rezart Veleshnja i ka dhënë fund lidhjes së tij dy vjeçare me artisten e grimit, Pranvera Metolli. Ata të dy bashkëjetonin dhe ndanin me miqtë në rrjetet sociale momente të bukura nga përditshmëria, ndërsa nuk mungonin as dedikimet e dashurisë ndaj njëri-tjetrit.

Mirëpo, ditëve të fundit janë ndarë, duke fshirë fotot me njëri-tjetrin si dhe e kanë hequr statusin “i/e fejuar”. Mësohet se çifti janë ndarë me mirëkuptim dhe kanë ngelur miq, ndërsa Rezarti ka thënë për Blitz se “ajo është rritur në një ferrë” dhe se ”ka lindur nga ferra”, duke lënë të nënkuptohet se ai ndoshta nuk i ka pasur mirë punët me vjehrrën e tij.

“Është e vërtetë që jemi ndarë. Ishte për arsye pune dhe mospërputhje oraresh. Ajo është gocë e përkryer dhe unë e kam xhan, edhe pse ajo është rritur në një ferrë të madhe. Unë kuptova njëherë e mirë shprehjen se nga ferra mbin trëndafili”, ka thënë ai.