Berisha: PS e Durrësit dhe Kavajës ture në Sarandë e Mal të Zi për gjimnazistët kundrejt votës

STATUSI I BERISHËS

Narko-fushata elektorale e Norieges!

Qytetaret dixhitalë denoncojnë:

– turet turistike elektorale të gjimnazistëve me narko euro kundrejt votës. Kështu,

– Partia kanabiste e Kavajës ka dërguar me

-8 autobusë në Sarandë gjimnazistët e Kavajës. Kurse partia kanabiste e Durrësit ka dërguar me

-tre ditë pushime në Mal të Zi gjimnazistët e Katundit të Ri!

Kjo është fushata elektorale në Narko-Republikën e Noriegës! sb

“Mirëmbrëma doktor! Partia Socialiste Kavajë ka sjellë në Sarandë për pushime gjimnazin e qytetit 8 autobusë duke ja u paguar gjithçka udhëtim, hotel por dhe ushqimin. I dekriminalizuari Roshi e ka bërë punën e tij. Respekte”

“Përshëndetje doktor…..1dua të përshëndes për shumë shkolla që ke bërë në komunën è Katund i Ri Durrës dhe për gjimnazin që ti e bëre rikinstruksion dhe sot ato maturantë që janë atje kanë qenë 3 dit në Mal të Zi ekskursion dhe ia ka paguar të gjitha koordinatorët e PS dhe ato maturantë të gjithë votat e tyre do ja japin ps…të lutem Ndiqe këtë çështje kaq serioze për të drejtën e votës të lutem se po e morì prapë ky piktori do na detyrojë të ikim fare dhe ne që kemi ngelur….respekte dhe ju uroj shëndet të plotë…”