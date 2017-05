Batutat e Ramës për ‘Rraqkën’, ‘Fahri Balliun’ dhe ‘Lali Erin’

Takimet e fundit elektorale të kryeministrit Edi Rama janë të mbushura edhe me batuta.

Kështu të mërkurën, gjatë një takimi në Kashar, Rama i është përgjigjur akuzave të PD për vjedhjen e votave në Korçë.

“Ata ankohen se vjedhim vota në Korçë. Po kush t’i vjedhë votat në Korçë?! Rraqka? A vjedh vota Rraqka?! Kur i del pula para, trembet Rraqka, jo pula. Si mund të vjedhë vota ai?!”, tha Rama.

Ndërkohë Rama ka dy ditë që bën batuta edhe me Fahri Balliun dhe Ben Blushi.

Ja çfarë tha ai një ditë më parë në Manëz.

“Është një tepsi e madhe në Tiranë dhe ata që shikoni në televizor, që dalin në banakë e nëpër studio, ca i thonë vetes “analistë”, ca i thonë opinionistë, ca i thonë realistë e ca të tjerë janë përfaqësues të popullit, por ata flasin për ju dhe mendjen e kanë te tepsia.

Është një tepsi e madhe. Çfarë të kapin tek ajo tepsia. Edhe duart e tyre në tepsi janë falë lidhjeve të tyre me politikën. Ata flasin për popullin. Ishte njëri dje, thoshte: “katundarë e punëtorë, nga Shkodra gjer në Vlorë, çohuni…” etj. etj..

Ju e keni shumë të thjeshtë. Kur filloni e ngatërroheni që thoni: “Kush ka të drejtë?” Uleni volumin e televizorit dhe shihni fytyrat. Shihni vetëm fytyrat. Po ju mbush mendja që ato lloj fytyrash e kanë mendjen tek ju, vazhdoni me ata. S’ka problem fare.

Merrni atë të mbrëmshmin, ulini zërin, shihini fytyrën dhe thoni: “A ka lidhje ky me ndonjë katundar, me ndonjë punëtor në Shqipëri?” Po ju tha fytyra “Po”, besojeni! S’ka problem! Se në fund të ditës, llafet e shumta e çorodisin njeriun. Fytyra nuk gënjen. “Shihi fytyrën dhe vendosi çmimin!”

Ka thënë një President i famshëm amerikan: “Çdo njeri mbi 40 vjeç mban përgjegjësi për fytyrën që ka!” Deri në 40, është ajo pjesa e formimit. Mbas të 40-ave, – shih Fahri Balliun p.sh. Le të thotë ca të dojë. Shihe. Ta dhashë si shembull. Shihe fytyrën, edhe thuaj: “Po mirë, a e vret mendjen ndonjë sekondë për Shqipërinë ky?” “A ka lidhje kjo fytyrë me mua, me familjen time, me të drejtat, me liritë, me punën, me Europën, me Amerikën?” Vetëm fytyra. Se u bë kjo punë, fol njëri, fol tjetri, s’e merr vesh i pari të dytin. Shihi fytyrën. Është shumë e thjeshtë”.

Batutat e Ramës me Veliajn: Po votuat Saliun, harroni punët e Lali Erit

Gjatë takimit elektoral në zonën e Kasharit nuk munguan batutat e Kryeministrit Edi Rama.

Duke kërkuar një mandat të dytë qeverisës, Rama theksoi se nëse vota shkon për PD, edhe punët e Tiranës dhe të Veliajt do të mbeten përgjysmë. “Lali Eri thotë: Do bëjmë 30 shkolla, e dëgjuat? Votoni Saliun ju si shikoni shkollat, votoni Saliun ju edhe pastaj harroni Lali Erin duke bërë punë, e keni vetëm për dasma edhe për ngushëllime. Edhe ato i bo ky, i qan se i do njerëzit, por do vijë për ngushëllime, edhe s’do merret vesh do ngushëllojë Lali Eri ju për atë të shkretin që iku, apo do ngushëlloni ju Lali Erin që është bërë gjysmë njeriu. Jepjani votën Saliut… votoni Saliun…..”, tha Rama, çka shkaktoi mjaft të qeshura mes të pranishmëve.

Rama theksoi se në 25 qershor në këtë zonë, më shumë se sa votë për Edi Ramën apo për Lulin, është votë për të zgjedhur çfarë është bërë në këto dy vjet falë bashkëpunimit të qeverisë me Bashkinë e Tiranës.

“Më shumë se sa votë për Edi Ramën apo për Lulin është votë për të zgjedhur çfarë është bërë në këto dy vjet falë bashkëpunimit tim dhe të qeverisë me Lali Erin edhe me Bashkinë do prishet e do kthehemi prapë aty ku ishim, apo do të jetë baza për të bërë akoma më tepër. Nëqoftëse demokratët që lindin fëmijë njësoj si socialistët duan që kur bebja lind të marrin mirëseardhjen me çekun e Bashkisë, të votojnë Partinë Socialiste, nëqoftëse nuk e duan çekun e Bashkisë dhe nuk duan që Bashkia t’ju thotë “t’ju rrojë, edhe 100, e t’ju trashëgohet fëmija”, por duan që të kthehen nga materniteti pasi Bashkia ka thënë “plaç”, e kanë shumë të thjeshtë, në 25 qershor të votojë Partinë Demokratike dhe e kanë “plaç” të sigurtë”, tha Rama.