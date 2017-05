Batuta e Metës: Unë me doktorin e kam, ju të tjerët vazhdoni bashkë

Një debat me nota humori është zhvilluar sot në Kuvend lidhur me procedurën e votimit të vetingut dhe ministrave. Partia Demokratike nëpërmjet Oerd Bylykbashit kërkoi që vetingu të lihej për në fund, ndërkohë që Gramoz Ruçi replikoi duke thënë se do të ishte në nderin e Kuvendit që ta vazhdonte aty ku e kishte lënë, pra jo me qeverinë teknike, por me ngritjen e komisioneve të vetingut. Pas disa replikave, ndërhyri Meta duke qeshur:

“Doktori është dakord, kshtu që vazhdojmë me qeverinë”. Kjo shkaktoi ilaritet në sallë dhe kryetari i Kuvendit ndërhyri sërish me një batutë: Unë me Doktorin e kam, ju të tjerët vazhdoni bashkë. Kur të iki unë, juve bëni çfarë të doni.

Më tej, seanca vijoi me votimin e ndryshimeve në qeveri./GSH/