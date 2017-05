Basha sulmon Ramën nga Lezha: Nuk mban më ujë pilafi …

“E kemi parë këtë 4 vite ditë për ditë në televizor duke bërë ekspozita, e kemi parë duke luajtur me top, e kemi parë duke shkuar në ndeshje futbolli, po s’e kemi parë asnjë ditë me mëngë të përveshura duke i qarë hallin shqiptarëve.

I keni parë fotot që hedh në facebook, pllaka e palma, për të qeshur dhe për të qarë njëkohësisht. Zgjodhi palmat, fasadën, por kjo do marrë fund me mua kryeministër. Në Republikën e Re nuk do ketë më palma, pa mbyllur në fillim plagët reale të shqiptarëve. Unë do jem kryeministri i ekonomisë suaj. Nuk mban më ujë pilafi,” tha Basha.

Lulzim Basha është gati t’ju udhëheqë drejt shkërrmosjes së pushtetit të politikanëve dhe kthimit të tij tek ju. Merreni Lezhën në dorë më 25 qershor. Të bashkohemi për Republikën e Re, Zoti i bekoftë Lezhën. Fitore” tha në fund të fjalës së tij Basha.