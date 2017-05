Basha-Ramës: Ke 48 orë para se të marrim kontrollin e vendit

Lulzim Basha i është përgjigjur sot afatit të vendosur nga kryeministri Edi Rama se “PD ka 48 orë kohë për t’u regjistruar në KQZ për zgjedhjet e 18 qershorit”.

Duke e konsideruar këtë si një kërkesë që opozita të bëhet alibi e teatrit të kukullave, Basha i vendosi afatin e tij Ramës. Kreu i opozitës tha se kryeministri ka 48 ditë kohë përpara se të shpallet lufta totale dhe qytetarët të marrin kontrollin fizik të vendit.

“Paskemi 48 orë për t’u bërë alibia e teatrit të kukullave, që asgjë të mos ndryshojë, që kriminelët të jenë në Parlament, në krye të bashkive, që pasuritë të grabiten. Përgjigjja ime është kjo: ke 48 ditë përpara se të shpallim luftën totale për asgjesimin e Republikës së Vjetër.

Mosbindja civile, bashkimi i shqiptarëve me çdo formë dhe mjet demokratik, i cili do të përshkallëzohet më 7 maj në çlirimin e kryeqytetit të lirisë, Kavjës. Mosbindja civile do të shtihet në çdo qytet, fshat dhe lagje dhe do të përshakllëzohet më 18 qershor, ku shqiptarët do të marrin kontrollin fizik të vendit.

Prandaj harroje se mund të blesh PD-në dhe këtë bashkim qytetarësh”, paralajmëroi Basha.

Basha deklaroi se “mashtrimi dhe propaganda ishin veçori të regjimit komunist, mashtrimi dhe propaganda janë arma më e fuqishme e Edi Ramës”.

“Thotë se ka futur në punë 80 mijë veta nga zyrat e punës në këto 4 vite. Njeriu që premtoi 300 mijë vende pune, ka për bilanc 300 mijë të larguar nga vendi”, tha Basha.

Kreu i PD-së shtoi: “1 Maji nuk ka si të jetë festë për ata që kanë njohur komunizmin, por dita për të kujtuar se deri ku mund të poshtërohet një popull nga një regjim që ka humbur çdo ndjenjë realiteti dhe përgjegjësie përpara fateve të popullit të vet. Kush e harron historinë, është i destinuar ta përsërisë”.

Sërish, Basha vuri theksin në fjalën e tij te ekonomia e vendit.

“Me taksat e larta, me arrogancë, me rritjen e çmimit të energjisë dhe me shkatërrimin e rendit, Rama e shkatërroi ekonominë shqiptare. E dinë të gjithë këtë. Në këto 4 vite pati një recesion total të ekonomisë, rënie të investimeve dhe fuqisë blerëse”, tha Basha.