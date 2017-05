Basha: Rama destabilizoi vendin! Por a është sot dita e zgjidhjes?

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, deklaroi nga çadra e protestës se është kryeministri Edi Rama ai që e ka destabilizuar vendin këto 4 vite.

“Plani i Edi Ramës është të shkojë në zgjedhje vetëm me koalicionin e sharlatanëve, hajdutëve dhe kriminelëve që qeverisi Shqipërinë në këto 4 vite. Edi Rama flet për destabilizimin e Shqipërisë këto ditë, por e destabilizoi vendin me deputetë, kryepolicë, tatimorë dhe drejtorë kriminelë”, tha Basha.

Më tej, kreu i PD-së shtoi: “Në vitin 2015 vonoi ligjin e dekriminalizimit për të çuar Rroshin në Kavajë. Kur OSBE-ODIHR tha se me këto zgjedhje ke shkatërruar besimin e shqiptarëve në procesin elektoral, e mbushi Shqipërinë me drogë dhe futi duart në zgjedhjet në Kolonjë”.

“Ka shkatërruar ekonominë, ka rrënuar shëndetësinë, ka çuar prapa arsimin, ka varfëruar shqiptarët dhe ka larguar investitorët e huaj”, shtoi Basha.

Megjithatë duket se dita e sotme do jetë e mbushur me lajme politike.

Kështu paralajmëroi kreu i LSI, Petrit Vasili.

“Që nga kjo orë deri në 12:00 të darkës do të keni lajme politike, do t’i prodhojmë me bollëk, por do të doja të prodhonin zgjidhje jo vetëm fjalë të ditës,” tha Vasili.