Basha: Më 18 qershor s’ka zgjedhje! Në 13 maj, protestë gjigande

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka konfirmuar se në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje demokratike, por ato që ai i quan zgjedhje moniste.

Duke folur pas mbledhjes së grupit dhe kryesisë së PD, kryedemokrati theksoi se të shtunën më 13 maj në Tiranë do të organizohet një protestë masive për të kërkuar largimin e Kryeministrit Edi Rama dhe organizimin e zgjedhjeve të lira.

Basha sqaroi gjithashtu se PD nuk ka marrë asnjë vendim për të bojkotuar zgjedhjet, por kauza e saj është pikërisht për të pasur zgjedhje demokratike.

“Vendimi është marrë, detyrat janë ndarë. Në 13 maj do të jetë protesta më e madhe që ka njohur Shqipëria. Ne jemi të hapur për dialog politik. Nëse pala tjetër pranon përgjegjësitë për gjendjen katastrofike të vendit, jemi të hapur që së bashku me dialog politik ti japim shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo betejë nuk bëhet për ne, por për të drejtën e qytetarëve.

Dua të sqaroj për herë të 12 që PD kurrë nuk do të marrë vendim për bojkot të zgjedhjeve. E gjitha kjo betejë bëhet për të marrë pjesë në zgjedhje. Ato që do organizohen në 18 qershor nuk do jenë zgjedhje, do jenë votime të një sistemi monist. Në 18 qershor votime moniste me krimin dhe drogën nuk do të ketë”,- tha Basha.

Sa i përket mendimit kundër të deputetes demokrate Majlinda Bregu në mbledhjen e grupit dhe kryesisë së PD, Basha tha se mendimet ndryshe janë gjithmonë të mirëpritura në një forcë politike.

“Asnjë kritikë nuk kam marrë. Është shprehur një mendim nga një anëtare e grupit parlamentar të PD, i bazuar në një premisë të gabuar dhe në mënyrë unanime konstatoi që nuk ka bojkot të zgjedhjeve, por ka luftë paqësore për të mos lejuar marrjen peng të vendit nga krimi dhe droga”,- u shpreh kreu i PD.