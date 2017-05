Basha: Çadra bëri atë që nuk e arriti as opozita parlamentare

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në fjalimin e tij përpara të pranishmëve në çadrën e protestës, deklaroi se tërheqja e Edi Ramës nga votimet në Kavajë ishte një fitore e protestuesve.

Basha tha se diçka të tillë nuk e arriti as opozita parlamentare gjatë tre viteve e gjysmë.

“Ju keni arritur atë që askush nuk e arriti për tre vite e gjysmë, as opozita parlamentare nuk e arriti atë që qytetarët e arritën për të ardhmen tonë në vetëm 78 ditë”, tha Basha.

“Tërheqja e Edi Ramës nga zgjedhjet fasadë të diktuara nga krimi në Kavajë janë vetëm e vetëm rezultat i betejës tuaj, i qëndresës tuaj, i vendosmërisë tuaj për të mos lejuar monizëm të diktuar nga krimi dhe nga droga. Asgjë tjetër nuk do të ndodhte përveçse një gare fasadë. Deklaratat për shtyp dhe qëndrimet e opozitës në emisione, Parlament apo jashtë Parlamenti nuk do të kishin arritur dot asgjë përballë kësaj masakre elektorale që përgatitje përballë uljes në gjysmështizë të flamurit të demokracisë”, tha Basha.

Basha tha se javës tjetër shqiptarët do të tregojnë se nuk do të pranojnë kurrë zgjedhje të diktuara nga krimi.

“Do i tregojmë javën e ardhshme këtu në këtë bulevard Edi Ramës, kupolës politike të republikës së vjetër dhe mbarë botës se shumica dërrmuese e shqiptarëve nuk do të pranojë kurrë zgjedhje të diktuara nga krimi, nga droga dhe pa opozitën. Se të vetmet zgjedhje që ky vend do të mbajë do të jenë zgjedhjet e lira e të ndershme, të lira nga krimi, nga droga dhe nga monizmi me një qeveri teknike e cila do të përmbushë mandatin popullor për zgjedhje të lira e të ndershme”, vijoi Basha.