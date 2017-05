Balla prezanton kandidatin në Prrenjas: Qytetarët do kenë një derë për të trokitur

Deputeti i Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit, Taulant Balla deklaroi sot se Prrenjasi dhe Qukësi do kenë një zë më të fortë në Parlamentin Shqiptar, ndërsa ka mbështetur kandidatin për deputete të PS-së, Nure Belba.

Në një postimi në Facebook, Balla në vijim shprehet se “Nure Belba e meriton të jetë zëri i qytetarëve të tij, qytetarëve të cilëve u ka shërbyer me përkushtim për shumë vite. Tashmë banorët e Qukësit do të kenë gjithmonë një derë për të trokitur dhe dera e Nure Belbës do të jetë gjithmonë e hapur”.

“Shumë është bërë, akoma më shumë mbetet për t’u bërë për #ShqipërinëQëDuam🇦🇱🇪🇺…”, shkruan Balla.