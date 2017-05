Aurela Gaçe zbulon një tjetër sekret për veten!

Këngëtarja Aurela Gaçe është gjithnjë në qendër të vëmendjes mediatike.

Këtë herë ajo ka publikuar në rrjete sociale një foto nga koncerti i “Tre Musketjerëve” ku ajo ishte e pranishme dhe ku tregon një sekret të saj.

“Zoti e di pse me beri 1.60cm. AI edhe mund te me bente “2 metra fëmër”( si kjo tjetra ne foto) por ja qe dikujt i dha diçka qe une se kam, edhe mua me dha diçka tjeter. Secili nga ne eshte unik. Lum kush e kupton edhe e di sa rehat qe eshte pastaj obobo,”-përfundon postimi i saj.