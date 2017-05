Asgjë s’ka ndryshuar. Basha: Nuk pranojmë, duam qeveri teknike

Ka përfunduar pas rreth 3 orësh mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka folur pas mbledhjes së grupit të PD-së, që zgjati tre orë dhe që në të u përfshi edhe një videokonferencë me Joseph Daul, president i grupit të PPE-ve dhe Johanes Hahn.

“E vërteta është si vijon. Grupi parlamentar u mblodh sot për një videokonsferencë me Joseph Daul të PEE-së dhe Hahn.

I përcollëm shqetësimin tonë për krizën, kriminalitetin dhe drogën në Shqipëri. U përcoll po kështu angazhimi afatgjat i BE-së për luftën kundër drogës”, tha Basha.

Ai me pas u rikthye te takimi i 25 prillit ku deshtuan negociatat me ndermjetesimin e McAllister dhe Fleckenstein.

“U rikthye në vëmendje e marta e javës së kaluar”, vijoi ai. “Propozimi qe na dhane me 25 prill ishte me keto pika: Shtyrja e zgjedhjve me 16 korrik. Zevendesimi i 4 ministrave te qeverise, te propozuar nga Rama dhe me miratimin tone. Si edhe nje pakete mikse per zgjedhjen me konsensus te Presidentit dhe te avokatit te Popullit. Si edhe shumicen e KQZ ne favor te PD dhe jo kryetarin e saj”, tha Basha.

Basha tha se PD beri nje kunderoferte, duke thene se duhej ndryshuar kryeministri. “Ne kerkuam nje kryeminister tjeter, te propozuar nga PS dhe te miratuar nga ne”, tha Basha.

Ai theksoi se u refuzua kerkesa e tyre per votim elektronik me argumentin se kushtonin shume para pajisjen dhe implementimi i tyre.

Basha tha se PD nuk kishte asnje ambicie per Presidentin e Republikes. “Pas kunderpropozimit tone, nuk patem me asnje komunikim. Mesa duket pala tjeter ka kundershtuar propozimin tone”, tha Basha.

Basha e ka cilesuar te papranueshme fajesimin e opozites per krizen. “Ka qene e papranueshme deklarata e Gabriel se fajin e ka opozita”, ka thene Basha per deklaraten e zv/kryeministrit gjerman.

“Rama nuk na ka dhene asnje garanci per ato qe kemi kerkuar. Ndaj ne kerkojme vetem doreheqjen e Edi Rames dhe vendosjen e nje kryeministri teknik”, tha Basha. Ai theksoi se Rama kryeminister mund te bleje edhe deputete.