Arbëria e Jonit: Xhufi, 33 dosjet e Venecias që raportonin Shqipërinë

Fitues i çmimit “Çabej” të ndarë pak kohë më parë, nga Akademia e Shkencave, dje në këto mjedise është bërë njohja me veprën monumentale të Pëllumb Xhufit, “Arbërit e Jonit”. Xhufi ka treguar si nisi ky botim dhe dyzimet e historianit jo vetëm për historinë politike të Shqipërisë, por edhe atë ekonomike e kulturore.

“Arbërit e Jonit” mban 1440 faqe. Një studim voluminoz që tregon Shqipërinë joniane gjatë shekujve të 15-të, 16-të e 17-të. Viset në sanxhakun e Vlorës, Delvinës e Janinës, atë kohë u përfshinë në dinamikat e politikave otomane, që sapo ishin larguar dhe botës së krishterë.

Në studimet albanologjike shqiptare dhe të huaja, duke përfshirë edhe autoritete të tilla, si Milan Sufflay, Constantin Jireçek, Ludwig Thaloczy, Lucia Nadin, Oliver Schmitt e Alain Ducellier, interesimi për historinë mesjetare të arbërve ka pasur, si një limës lumin Vjosë. Monografia “Arbërit e Jonit” plotëson për herë të parë shpërpjesëtimin e trashëguar në këtë dije, duke tejkaluar kufizimet e deritashme të kësaj shkence qoftë në aspektin konceptual, qoftë në atë hapësinor. Vepra mbështetet në burime të reja, të pakëshilluara deri më sot, kryesisht perëndimore. Autori saktëson rast pas rasti shtrembërimet e historisë së arbërve të nën-Vjosës, si dhe çmonton manipulimet romantike me përcaktimet që gjenden në burime për etnicitetin e besimin. Gjatë marrjes së çmimit Xhufi është shprehur se: “Historia është degë e dijes, e cila ka pësuar më shumë në këto tallazet e tranzicionit tonë të gjatë. Kush nuk ka futur duart në histori: politika, diletantë edhe spekulantë të ndryshëm. Unë uroj shumë që ky vlerësim i librit tim të historisë të vlejë për të krijuar bindjen se historia nuk është një sport për të gjithë, por është diçka serioze, si të gjitha shkencat dhe jo kushdo mund të merret me të”.

Ndërsa dje ka treguar si erdhi nxitja për shkrimin e kësaj vepre, duke vënë re zbrazëtinë që vinte nga premise konceptuale të historisë së mesjetës shqiptare.

“Dyzimi im ka ardhur në vitet e studimeve universitare, kur përkuan me dy fakte të rëndësishme, me botimin e dokumenteve të korpusit të dokumenteve veneciane të Xhuzepe Valentinit një korpus me 24 vëllime, për herë të parë e shtrin vështrimin e tij deri thellë në jug, në gjithë habitatin jugor të shqiptar deri në Gjirin e Prevezës, me një numër të madh dokumente që i përkasin shekullit të 15 dhe diçka nga fundi i shek. 14, që të bëjnë të kuptosh se ia vlente të shkruaje”.

Një nxitje tjetër, Xhufi ka treguar dje se ka ardhur nga Xhuzepe Skiroi, bizantinist i shquar, me orgjinë arbëreshe, i cili në vitet e studimeve të historianit kishte gjetur një kronikë vulgare në gjuhën greke, që u botua në vitin 1974, duke bërë një histori të shqiptarëve në trevat jugore në zonën Delvinës dhe Çamërisë. “Këto më dhanë shtysën, që në studimet master u mora me këtë formacion mbi jugun, punë të cilën e vazhdova me doktoraturën.

Doja të bëja një studim kompleks, jo thjesht një histori politike, por të përfshinte të gjitha, histori ekonomike, të kulturës etj.”. Xhufi ka thënë se është gjendur përballë një befasie në arkivat e Venecias ku ka gjetur 33 dosje masive që mbanin dokumente me raporte që ia çonin senatit të Venetit. Xhufi në vitet 1991-1992, zhvilloi studime të thelluara në Universitetin e Këlnit (Gjermani) si bursist i Fondacionit “Humboldt”. Pasi punoi në Institutin e Historisë për 15 vjet, në vitin 1997, u punësua në Ministrinë e Punëve të Jashtme, si Drejtor i Departamentit të Ballkanit, më pas zëvendësministër i Punëve të Jashtme dhe më në fund Ambasador i Shqipërisë në Romë. Ka botuar shume vepra brenda dhe jashtë vendit në fushën e historisë së Shqipërisë dhe asaj ballkanike.