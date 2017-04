Zgjedhjet/ PS-LSI shtyjnë koalicionin

Mesnata e 19 dhe 20 prillit ose përfundimi i afatit ligjor për regjistrimin e koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do ta gjejë vendin pa asnjë koalicion të regjistruar.

Me anë të letrës drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryetarët e dy grupeve parlamentare, Gramoz Ruçi i Partisë Socialiste dhe Luan Rama i LSI-së e kanë bazuar kërkesën e tyre tek dhënia e një mundësie më shumë “për të negociuar me opozitën për të mundësuar pjesëmarrjen e të gjithë spektrit ekzistues politik të vendit në zgjedhjet parlamentare të datës 18 qershor”.

Letra e dy kryetarëve të grupeve të mazhorancës nuk përcakton se me sa ditë e kërkon shtyrjen e afatit të regjistrimit të partive dhe koalicioneve, por në të thuhet se “tejkalimi i afateve me disa ditë do të kontribuonte për të krijuar hapësira që sigurojnë një proces sa më gjithëpërfshirës”.

Kërkesa, njësoj si situata politike, është e paprecedente dhe nuk është e thjeshtë të parashikohet vendimi i Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Por nëse KQZ-ja do të shtynte me disa ditë afatet, kjo i hap rrugë edhe përgatitjes së vizitës në Tiranë javën e ardhshme të negociatorit gjerman, David Mcallister.

Por jo vetëm kaq. Me vendimin për shtyrjen e regjistrimit të koalicioneve, Partia Socialiste dhe LSI-ja i japin kohë edhe vetes për një vendim final sesi do të paraqiten në zgjedhje, kur të shterojnë të gjitha mundësitë e dialogut./TCh/