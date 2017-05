Vizioni i republikës së re me origjinë nga politika e madhe europiane

Nga Ndriçim Kulla*

Kryeministri Rama, që kur ishte në opozitë, por akoma më tepër pasi erdhi në pushtet, ka bërë përpjekje të mëdha që t’i bindte shqiptarët se ai kishte një mandat nga partnerët tanë ndërkombëtarë, për të bërë një rilindje në Shqipëri. Dhe “Rilindjen” e bëri emrin e politikës së tij dhe të qeverisjes së tij. Meqenëse nuk donte të bënte reforma të vërteta funksionale, as në drejtësi dhe në asnjë fushë tjetër, kryeministri ynë e gjeti alibinë duke fajësuar gjithmonë opozitën se e pengonte atë, të mandatuarin nga partnerët ndërkombëtarë për t’i ndryshuar faqen Shqipërisë, që të realizonte misionin e tij. Asnjë opozitë në botë nuk do të bashkëpunonte dot me një kryeministër të tillë delirant, por megjithatë opozita shqiptare i bashkoi votat me shumicën parlamentare qeverisëse për t’u arritur kuorumi i nevojshëm për miratimin e ndryshimeve kushtetuese që duheshin bërë për Reformën në Drejtësi.

Shpejt kryeministri ynë tregoi se nëse ai kishte ndonjë mandat të vërtetë për ndryshimin e faqes së Shqipërisë, ky ishte mandati i mafies së drogës dhe njerëzve të inkriminuar që mbushën dhe parlamentin, për llogari të së cilës kryeministri ynë ia ndryshoi faqen Shqipërisë, duke e mbuluar me kanabis sativa. Çdo opozitë në botë, në kushte të tilla do të mendonte se meqenëse kanabizimi i vendit nuk mund të bëhej pa lejen e qeverisë, atëherë një grup njerëzish në pushtet ka fituar shumë para nga kjo veprimtari mafioze dhe këto do t’i përdorë për të blerë zgjedhjet. Çdo opozitë në botë në këto kushte nuk do të hynte në zgjedhje, përveçse në rastin kur do të ishte një opozitë e shitur te regjimi për të shërbyer si fasadë. Opozita shqiptare bëri gjënë më të natyrshme që do të bënte çdo opozitë në botë, duke vënë si kusht për hyrjen në zgjedhje, krijimin e një qeverie teknike në vend.

Kryeministri Rama me dinakëri e quajti qëndrimin e opozitës si frikë nga vettingu, frikë nga Reforma në Drejtësi. Çudi që ky njeri, gjatë qeverisjes së të cilit u shumëfishua sipërfaqja e tokës e mbjellë me drogë në vend, nuk ka frikë vetë nga Reforma në Drejtësi! Në qoftë se Reforma në Drejtësi do të ishte vërtet funksionale, atëherë njeriu i parë që duhet të kishte frikë nga drejtësia e re duhet të ishte vetë kryeministri Rama! Dhe ai është njeriu më i trembur prandaj ka bërë gjithçka për ta manipuluar Reformën në Drejtësi.

Lideri i opozitës Basha doli me vizionin e tij të republikës së re, që është alternativa ndaj “rilindjes” së Ramës dhe ky vizion ka siguruar, nuk po them mbështetjen e hapur të partnerëve ndërkombëtarë të Shqipërisë, që të mos e teproj, por vëmendjen e tyre dashamirëse për faktin se përmban të vetmen alternativë serioze për ndryshime reale pozitive që miqtë tanë të huaj kërkojnë të bëhen në vendin tonë. Në Shqipëri ka ndodhur që ndërkombëtarët i kanë dhënë rëndësi stabilitetit mbi standardet zgjedhore. Basha, në vizionin e republikës së re ka ditur të tregojë se këta dy elementë janë të lidhur dhe se me ta është i ndërvarur dhe fati i një të treti, lufta kundër kanabizimit masiv, që të huajt e kërkojnë me të madhe, për shkak të përmasave që ka marrë fenomeni.

Zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe ndalimi i kanabizimit masiv të vendit, kanë si parakusht largimin e qeverisë së sotme që shërben si garante për mafien e drogës, se mund ta kanabizojë lirisht vendin, me kusht që nga fitimet t’i paguajë Edi Ramës dhe grupit të tij të “Rilindjes” paratë për të blerë zgjedhjet që të sigurojë një mandat katërvjeçar. Qeveria teknike është garancia se republika e vjetër, republika e kanabisit, nuk do ta mbytë republikën e re që në lindje. Prandaj Basha nuk mundet dhe nuk duhet të bëjë kompromis në këtë pikë që është qeveria teknike. Jo më kot, republika e vjetër, që është e njësuar me mafien e drogës, kundërshton në mënyrë të veçantë qeverinë teknike. Kjo ndodh për arsye se me qeverinë teknike nuk ekzistojnë më garancitë që qeveria e sotme i jep mafies së drogës për ta mbjellë të gjithë Shqipërinë me drogë. Qeveria teknike do t’ i japë mundësi Policisë së Shtetit që të bëjë detyrën e saj në luftën kundër drogës pa pasur pengesën që i vjen nga mbrojtja politike që i bëhet mafies së drogës. Edhe pa punën e Policisë, mafia e drogës me të humbur qeverinë që e mbështeste do të ndërpresë një pjesë të madhe të veprimtarisë së saj për kultivimin dhe trafikimin e drogës, se këto veprimtari nuk mund të bëhen në mënyrë aq masive sa tani pa mbështetje shtetërore.

Lulzim Basha pas disa udhëtimesh të suksesshme në botë, në kryeqytetet e vendeve partnere të Shqipërisë, që nga Amerika në Europë, ka marrë dukshëm një mandat moral ndërkombëtar për të realizuar vizionin e tij të republikës së re në Shqipëri, nëse është në gjendje ta bëjë këtë gjë. Këtë e them sepse askush nuk e ka kundërshtuar vizionin e tij kudo ku ka shkuar. Kjo e ka rritur besimin e liderit të ri. Ajo gjë që i çudit dhe i nervozon shumë këtë herë në qëndrimin e Bashës, kundërshtarët e tij politikë, është vendosmëria dhe këmbëngulja e tij. Kundërshtarët e Bashës, duke e marrë sjelljen e qytetëruar europiane të tij si dobësi, kishin krijuar për të imazhin e një njeriu të paqëndrueshëm në situata të vështira, të politikanit të dobët dhe të butë. Por Basha tregoi se përveç etikës europiane zotëron dhe forcën si politikan. Kundërshtarët e Bashës i shqetëson vendosmëria e tij se ajo është shenjë e mbështetjes së fuqishme ndërkombëtare që ai ka marrë në misionin e tij.

Basha ka marrë përsipër një mision si politikan, si lider. Atij iu desh njëfarë kohe që të reflektonte mbi atë se çfarë kishte nevojë vendi për të filluar ndryshimin e madh, dhe e gjeti këtë në idenë e republikës së re. Nuk ka rëndësi nëse vetë ideja për një republikë të re në Shqipëri, është e tij apo e dikujt tjetër që e ka thënë para tij. Sepse në origjinë ideja vjen nga politika e madhe europiane. Basha ka meritën që këtë ide të politikës europiane po e mbush me përmbajtje sipas kushteve të Shqipërisë dhe po e realizon me vendosmëri.

Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë porta për të hyrë në republikën e re. Kjo është kauza e Bashës për republikën e re, dhe ajo është një kauzë jetike për vendin, madje edhe për të ardhmen tonë euroatlantike. Sado që të flasë qeveria e sotme për hapje të afërt negociatash për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Europian, të gjitha kushtet që na vënë partnerët tanë europianë tregojnë se në BE nuk mund të anëtarësohet republika e vjetër, por vetëm republika e re. Kryeministri Rama e di këtë, por asaj nuk i intereson anëtarësimi i vendit në BE, por kërkon t’i mbajë shqiptarët me fjalë deri në zgjedhje të cilat mendon t’i vjedhë me anë të parave të drogës.

Pjesëmarrja masive e njerëzve në protestat e opozitës tregoi se Lulzim Basha ka marrë edhe mandatin e shqiptarëve, veç atij ndërkombëtar. Mandati i shqiptarëve për Bashën do të konfirmohet në zgjedhjet e ardhshme, në qoftë se do të jenë të lira dhe të ndershme.

Vizioni i republikës së re nuk duhet të kufizohet vetëm tek ato që ka thënë Basha deri tani. Në vizionin e republikës së re deri tani përfshihet e gjithë problematika e sotme e mprehtë e vendit, ajo ekonomike, sociale, kulturore etj. Kuptohet se vizioni i republikës së re në të ardhmen duhet të përpunohet dhe pasurohet me programin zgjedhor të PD-së, që do të ketë përgjigje për shumë çështje që i shqetësojnë qytetarët shqiptarë në këtë kohë krize të ardhur nga qeverisja e keqe.

*publicist