Video: Polici i Krimeve të Rënda prangos burrin në sy të fëmijëve, i zuri rrugën

Një person u prangos në sy të gruas në Elbasan, teksa ishte duke lëvizur me biçikletë.

Ngjarja ndodhi tek ura e Zaranikës, në afërsi të doganës së qytetit.

Personi që ka parë gjithçka thotë se personi i arrestuar ishte hallexhi dhe po ecte me gruan dhe fëmijët.

Qytetari thotë se personi që e arrestoi është polic i krimeve të rënda dhe jashtë orarit të punës, shkruan JOQ.

“E quajnë Ajet. Mbiemrin nuk ia di. Ai është i krimeve të rënda e nuk ka lidhje fare me atë person, por ia bëri vetëm se i zuri rrugën me biçikletë. Edhe pse ai kishte me vete gruan dhe kalamajtë, polic Ajeti e gjuajti edhe me grusht, por nuk e filmova dot”, thotë qytetari.

Edhe sikur personi të cilit po i vihen prangat të jetë me të vërtetë në faj, a ka të drejtë një punonjës policie ta ndalë në këtë mënyrë, ta dhunojë e më pas t’i vendosë prangat?