U dilte para vajzave dhe u “fuste duart”, arrestohet maniaku shqiptar

Policia italiane ka vënë në pranga një 38 -vjeçar shqiptar pasi ngacmonte seksualisht vajzat dhe gratë në rrugë.

Ndiqte një taktikë shumë të thjeshtë. Vajzat që i shihte të vetme në rrugë u dilte para dhe i ngacmonte me duar deri sa ato bërtisnin me të madhe. Më pas largohej me biçikletën e tij.

Raportimet për të riun shqiptar erdhën pak ditë më parë në Facebook ku ishte njëra nga ‘pretë’ e tij të fundit që e ka identifikuar atë dhe si pasojë policia italiane ka mundur ta vërë në pranga.

Burri 38­vjeçar me origjinë shqiptare dhe pa leje qëndrimi në Itali, u kap dhe identifikua nga policia falë përshkrimit, shumë të detajuar, të gruas 48­vjeçare e cila ishte shokuar nga ngacmimet e shqiptarit nërrugë, kishte bërtitur aq fort sa ai kishte ikur, por pak minuta më pas, për fat mbërrin policia e cila e gjeti shpejt shqiptarin.

Taktika ishte e njëjtë për të gjitha rastet. Sapo vështronte një vajzë apo një grua vetëm në rrugë, u afrohej tinëzisht, u dilte para dhe niste ti ngacmonte seksualisht. Ai ka vepruar gjithmonë në rrugën Via Pirr mësohet se ai do të dëbohet nga Italia së shpejti.