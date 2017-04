Super-arratisja, ky është adoleshenti që “preu kokat” e shtatë policëve në Shkodër

Ky eshte personi qe ishte ndaluar nga policia e Shkodres eshte arratisur paraditen e sotme nga ambjentet e komisariatit.

Menjehere pas kesaj ngjarje u vendos pezullimi per shtate punonjes te policise, mes tyre dhe shefi i rendit. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes, por mesohet se Mikel Doçi ka mundur tu ike punonjesve te policise kohen kur po e zbrisnin nga fugoni i policise.

Njoftohet se ende nuk jane te qarte se si ai ka mundur te arratiset, pasi komisariati i policise se Shkodres ka nje pozicion te atille, qe nuk te krijohn lehtesira per tu ikur policeve.

Diçi ishte ndaluar per nje konflikt me arme qe ndodhi te shtunen ne Shkoder. Ai dyshohet se ka qelluar me arme zjarri dhe do merrej ne pyetje. Sipas policise policiet do te rrine pezulluar deri ne perfundim te hetimeve per ngjarjen.