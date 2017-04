Studio Përmbarimore DEBIT COLLECTION sh.p.k : Shpallje e ankandit të dytë për shitje të pasurisë të paluajtshme

Studio Përmbarimore DEBIT COLLECTION sh.p.k

Do të zhvillojë ankandin e dytë për pasurinë e mëposhtme:

Më datë 19.04.2017, ora 16.00, shpallje e ankandit të dytë për shitjen e pasurisë të paluajtshme si më poshte:

Truall + Ndërtesë me sipërfaqe 300 m2, nga të cilat 99 m2 ndërtesë, me Nr. Pasurie 13/23/1, Vol.6, Faqe 105, ZK. 3321, me adresë; Rr. “Veli Vraniqi”, Nr. 7/45, Sharrë, Tiranë , në shumën 3.081,120 lekë , në pronësi të debitorit Nuredin Mexhit Vladi.

Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është në vlerën 3.081.120( tremilion e tetëdhjetë e një mijë e njeqind e njëzet) lekë.

Ofertat prandohen deri me datë 19.04.2017 ora 15.30

Ankandi zhvillohet në ambjentet e Shoqëria Përmbarimore “DEBIT COLLECTION” sh.p.k.

Rr. “Myslym Shyri”, Vila Nr. 8/1, kati 3, Tiranë.

Cel: 069 61 39 382; e-mail: [email protected]