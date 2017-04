Shehi: Protesta paqësore, filozofia opozitare

Dalja në rrugët kombëtare të opozitës, që bllokoi disa akse për 60 minuta, sipas Dashamir Shehit prodhoi disa rezultate.

Shehi vlerësoi edhe rolin e policisë. “Edhe policia u tregua mirëkuptuese dhe unë do t’i thoja faleminderit”,- u shpreh ai.

“Kjo është në vazhdimin e asaj që tregon që kapaciteti organizativ i opozitës është shumë i madh. Ne kemi treguar gjatë gjithë kësaj kohe që kemi sensin e vetëpërmbajtjes. Opozita nëse do t’i duhet është në gjendje që të mbledhë më shumë njerëz me mekanizmat e saj. Kjo tregon një maturi”,- vijoi ai.

Lidhur me hapat e mëtejshëm: “Do të shikojmë se çdo të ndodhë këtë javë dhe më pas do të vendoset për përshkallëzimin. Është e parakohshme që të flasim që tani se çfarë do të ndodhë. Unë uroj që këtë javë të ketë bisedime dhe me shpresën që të ketë një zgjidhje”,- tha kreu i LZHK-së./TCh/