Salianji reagon për ndryshimet: Luftë klanesh në polici!

Partia Demokratike reagoi pas ndryshimeve të shumta në Policinë e Shtetit.

Sekretari për Aksionin Qytetar në PD, Ervin Salianji tha se kjo është një luftë klanesh në polici.

“Drejtuesit e rinj te policise neper qarqe jane emeruar personat e rekomanduar nga te paret e qarqeve te rilindjes neper qarqe apo “komisaret” politike sic i quan Rama!

Largohen disa drejtues policie qe kane pasur kontakte me disa banda dhe emerohen disa te tjere po nga sekti i rilindjes per te ruajtur rrjetin dhe akoma me keq, per t’i emeruar dhe me pas per t’u sherbyer kandidateve per deputete te rilindjes ne cdo qark!”, shkroi Salianji në FB.