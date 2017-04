Rama rrëfehet për koalicionin me Metën dhe marrëdhëniet me Nanon

Kryeministri Edi Rama ka folur sot për herë të parë pas takimit me kreun e LSI Ilir Meta të shtunën në Hotel Tirana, ne lidhje me vazhdimin e koalicionit dhe futjen bashke me zgjedhjet e 18 qershorit.

A ka afate për nënshkrimin e marrëveshjes për të hyrë në koalcion apo besoni aq shume te njeri-tjetri sa…

Rama: Edhe kjo mund të jetë

Rudina: S’e kisha menduar

Rama: E the pa menduar

Rudina: Njerëzit shikojnë mosbesim mes jush, shohim dreka e darka po s’ka nënshkrim

Rama: Me drekat e darkat merreni ju kronikanët e katundit mediatik dhe njerëzit lexojnë ato që i servirni ju

Rudina: Do hyni bashkë ne zgjedhje?

Rama: Do ta vendosim në momentin e duhur dhe s’ka ardhur akoma

Rudina: Do e vendosë ai?

Rama: Për ne s’ka pasur asnjëherë asnjë diskutim kjo gjë, për ne koalicioni ka funksionuar në funksion të objektivave të mëdha, ka pasur probelmet e veta por do kishte qenë cudi nëse s’do kishte pasur probleme.

Kreu i qeverisë, Edi Rama tha se mazhoranca nuk do të propozojë emër për presidentin e ri të vendit, me shpresën se opozita do të reflektojë. Duke mos dhënë shumë detaje rreth emrave të mundshëm se kush do të jenë kandidat për presidentin e ri të Republikës, i pyetur në lidhje me ish-kryeministrin Fatos Nano, Rama pohoi se me të kishte marrëdhënie shumë të mira, por nuk komentoi më tej.

“S’dua të marr emra konkret. Kemi marrëdhënie shumë të mirë,. Por s’merrem me katundin mediatik. Respekti për të më ën të them që mos të marrim njërës nëpër gojë”, tha ai.