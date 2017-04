Rama e le jashtë listës së kandidatëve, reagon deputeti i PS

Deputeti i Partisë Socialiste, Piro Lutaj, aktualisht anëtar i Komisionit parlamentar të Sigurisë nuk është përfshirë nga Edi Rama në listat e kandidatëve të PS-së për zgjedhjet e 18 qershorit.

Këtë fakt ai e ka pohuar publikisht, në një postim në rrjetin social “Facebook”.

“Te dashur miq, shoke e bashkepuntor! Ju informoj se une nuk do te jem i perfshire ne listat e deputeteve qe do te kandidojne ne zgjedhjet parlamentare te 18 Qershorit. Ju uroje suksese, fitore dhe mbaresi te gjithe kolegeve qe do te kandidojne dhe vazhdojne perpjekjet per ta bere Shqiperine me te mire!! Miqesisht Piro Lutaj”, – shkruan deputeti socialist.