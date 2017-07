Presidenti u zgjodh… shikoni këto perla Veriu me qetësi e dashuri

Foto 1 nga 47

Palët janë bërë ‘çorbë’ në politikën e Tiranës zyrtare dhe të partive, por një pjesë e mirë e qytetarëve, njerëzit e thjeshtë, ata që nuk duan t’ia dinë për asgjë, duan vetëm t’i rrijnë larg kaosit dhe zhurmës.

Prilli po i lë vendin majit dhe ditët e ftohta e me shi po i hapin rrugën atyre me diell, gjë e cila është një kohë ideale për të shpëtuar nga rrëmua e qyteve.

Edhe pse duket si vend pa alternative, thellë në male, Shqipëria (aty ku duket sikuar gjithçka mungon dhe se komoditeti i ‘rrejshëm’ i jetës së qyteve nuk arrin dot), fsheh thesare të pafundme.

Aty thellë në male është parasja dhe me që detin e ka marrë të gjithin politika, ku me beton dhe ku me koncesion, është mirë që t’i bëni sh**ën dhe të hidhni sytë nga mali.

Shqipëria të paktën në male ka një pjesë të vërtetë që ngjason me Europën Perëndimore dhe me vendet më të zhvilluara.

Shikoni këto foto dhe binduni…