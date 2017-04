Pollo sulmon Gabriel: Ai tha broçkulla, ishte i painformuar

Deputeti i Partisë Demokratike Genc Pollo i ftuar në emisionin “45 minuta” të gazetarit Denis Minga në Report Tv, ka komentuar situatën politike dhe qëndrimet e opozitës mbi zhvillimet e fundit.

I pyetur rreth deklaratës së Ministrit të Jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel ku ai u shpreh se PD ka frikë nga Vettingu, Pollo tha se ishte broçkull sepse faktet e kundërshtojnë.

“Nuk e dëgjova të ketë thënë këtë gjë. Mund të thoshte gjëra të tjera dhe të dilte i nderuar. Kushdo që do ta thotë këtë, thotë një broçkull, diçka të pavërtetë sepse faktet e kundërshtojnë”, tha Pollo.

Megjithatë Pollo u shpreh se deklaratat e diplomatit gjerman u bënë në kuadrin mungesës së informacionit apo keqinformimit pasi sipas tij në bisedën që pati me Bashën është njohur me realitetin dhe ka ndërruar mendje.



“Ministri i Jashtëm ishte i keqinformuar ose nuk kishte informacion. Pse ishte ndërhyrje e njëanshme duhet të pyetet ai. Biseda e tij me Bashën ka qenë e frytshme dhe produktive, i ka dhënë një pasqyrë të situatës. Nga ajo bisedë e deri në avion ai ka shkuar me mendje tjetër”, tha Pollo.