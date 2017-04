Politika apo/dhe gënjeshtra…

Nga Dr. Mirela Oktrova

Pohimi, se “vërtetësia nuk bën pjesë te virtytet e politikës” ka fituar qytetari prej kohësh. Në sytë tanë, gënjeshtra nuk është më vetëm armë e demagogut, por dhe e politikanit apo shtetarit.

Po ç’do të thotë kjo për thelbin dhe dinjitetin e politikës?

Pasiguria që kjo pyetje sjell me vete, prodhon lodhje prej ligjërimit politik dhe ndiferencë ndaj veprimit politik. Individit i duket pështjelluese, e pavlerë dhe për këtë arsye e pamotivuar të shpenzojë energji për politikën, për sa kohë orientimi në të varet nga marrëdhënia konkrete e subjekteve politike me të vërtetën kolektive sa edhe me të vërtetën e gjithsecilit. Kjo sindromë mban larg angazhimit politik intelektualët, shkencëtarët, të rinjtë dhe përgjithësisht atë elektorat, i cili për të besuar ka nevojë të dëgjojë, analizojë dhe mendojë.

Përtej sindromave lokale, gënjeshtra politike nuk është fenomen i kufizuar në kohë dhe hapësirë. Ajo bën pjesë madje te të përbashkëtat e pakëta që sistemet politike ndajnë me njëri-tjetrin, pavarësisht rëndësisë që ajo ka në to. Deklarata e rreme e Riçard Niksonit për mosimplikimin e tij në skandalin “Uotërgejt” apo gënjeshtra publike e Bill Klintonit për marrëdhëniet intime me Monika Levinskin jane vetëm dy syresh. Edhe në historinë e re të diktaturave, që dihet se jetojnë nga manipulimi, s’do të harrohet deklarata e kreut të Këshillit të Shtetit të RDGj, Valter Ulbriht, “Askush s’ka ndërmend të ngrejë ndonjë mur” vetëm dy muaj para ndërtimit të Murit të Berlinit.

Po sa afër apo sa larg njëra-tjetrës janë politika dhe e vërteta?

Ndërsa nga njëra anë, në shoqërinë pluraliste, këmbëngulet e pretendohet gjithnjë e më shumë se e vërteta ose të paktën e vërteta absolute nuk ekziston pasi gjithshka është relative, nga ana tjetër, qytetarët e kanë gjithnjë e më të vështirë të përfytyrojnë se politika i referohet së vërtetës. Po nëse i rrimë argumentit, që e vërteta nuk ekziston, atëhere edhe politika s’ka pse merakoset për të. Përse atëhere, sa herë që faktohet, që një politikan gënjen – si psh. në rastin e presidentëve amerikanë – imazhi i tij dëmtohet deri në rrezikimin e mandatit? Apo kemi të bëjmë me një paradoks, brenda të cilit ne i gjykojmë politikanët nga një referencë, që nuk ekziston ose që ne e konsiderojmë të tillë? Cila është në fund të fundit marrëdhënia jonë, e ne të gjithëve me të vërtetën dhe çfarë konsiderojmë ne të tillë? Cili mund të jetë kriteri i vlerësimit të kontributit politik, nëse jo ballafaqimi i fjalës me veprën dhe me faktin, pra me të vërtetën? Ç’e organizon një shoqëri, nëse jo raporti i rregullave dhe institucioneve të saj me realitetin, pra me të vërtetën? Në se beson një shoqëri pa të vërteta dhe në ç’rrafsh mëton ajo atëhere të arrijë rezultatet e veta?

Fakt është, se shoqëria dhe politika, si produkt i saj, nuk e mohojnë krej ekzistencën e së vërtetës, por thjesht dallojnë të vërtetat e “dobishme” nga të vërtetat e “padobishme”. Faktet janë për shoqëritë ekzistencialisht të rëndësishme, pasi ato përbëjnë thelbin e perceptimit dhe bazën e orientimit shoqëror. Po për sa kohë si perceptimi ashtu edhe orientimi shoqëror u vlejnë interesave dhe organizohen në po të njëjtën masë prej tyre, faktet përdoren për sqarim sa edhe për manipulim. Ndaj faktet në politikë janë mjete për realizimin e qëllimit. Politika shërbehet me to, sa herë që nevojitet të imponojë vendimet e veta – duke i konsideruar ose duke i shpërfillur. Në një situatë të tillë, e vërteta pretendohet dhe mbrohet sa kohë është e volitshme, por bëhet e tepërt dhe démodé sapo nis të bëhet e parehatshme.

Në kushtet kur, shoqëria e informacionit e bën gënjeshtrën lehtësisht të zbulueshme, merr rëndësi të dorës së parë, motivi i saj – paramendimi ose gabimi, strategjia ose padituria. Platoni e konsideronte dikur më të dënueshme paditurinë se keqdashësinë, por ai nuk mund ta parashikonte, se në ç’nivel do ta përpunonte shoqëria moderne gënjeshtrën publike. “Era” e perfeksionimit të gënjeshtrës “shpik” edhe gënjeshtrat e medias dhe internetit, me të cilat gjithashtu bëhet politikë. Gjithshka ndodh në një shoqëri, që pretendon lirinë e mendimit pa verifikuar nëse ai vlen apo jo: e vërteta si etalon i vërtetësisë dhe fakti, si mbështetës opinioni, nuk luajnë më asnjë rol – opinionet zëvendësojnë thjesht arbitrarisht njëri-tjetrin dhe për pasojë nuk ka më rëndësi, ajo që ka ndodhur, por vetëm ajo që thuhet mbi të. Në një atmosferë, ku mungesa e orientimit ushqen mungesën e besimit, i rrezikuari i parë është opinoni publik, i cili kërcënohet nga fallsifikimi, mashtrimi, por edhe nga opinionet e blera apo fluturake…

Po politikanët mbeten promotorët e gënjeshtrës dhe spekullimi – sfida e “biznesit” politik…!

Sepse duan të rizgjidhen, sepse modeli u imponohet, sepse s’bëjnë dot ndryshe, po sepse edhe ne jemi mësuar të na gënjejnë. Gënjeshtra e tyre është shpresa jonë – e vërteta e tyre, tronditja jonë! Paçka nëse bëhet fjalë për paratë e humbura në firmat piramidale, për luftën kundër korrupsionit a kundër kriminalitetit të organizuar, për pensionet. arsimin apo për reformën ne drejtësi. Elektorati është i varur nga gënjeshtrat e tyre po aq sa edhe ata vetë nga vota e tij. Dhe kështu katërvjetëshi kalon shpejt… dhe na gjen sërish të rreshtuar, të hapur dhe të gatshëm të dëgjojmë gënjeshtrat e radhës, të njëjtat e katër vjetëve ose të tjera të reja, të paketuara ose jo, të veshura me ngjarje dhe fate ose jo, të thëna në rrugë ose në studjo televizive, për ne ose për të tjerët, për dje ose për nesër, për vendin ose për botën… .

Deri kur kështu?

A nuk ka ardhur koha të dallojmë politikanët që jetojnë për politikën nga ata që jetojnë nga politika… dhe vetëm mbi këtë bazë të ushtrohemi të votojmë…!?

A nuk ka ardhur koha të mendojmë pra, pa të votojmë! Se çdo hapësirë, që i marrim të menduarit, për ta zënë me besim të verbër, është dorëzimi i një pjese të identitetit tonë njerëzor, çdo tentativë e jashtme për të na kufizuar të menduarin a të gjykuarin cënim i integritetit tonë njerëzor dhe pikërisht për këtë arsye shkelje e të drejtave themelore të njeriut…

Të mos i shkelim, që të mos na i shkelin…!

Le të mos gënjehemi, që të mos na gënjejnë…!