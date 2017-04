“U bëj thirrje qytetarëve të mos bien pre e thirrjeve politike. Manifestimi është i paligjshëm kështu që duhet ta shmangni atë. Është e palejuar dhe policia do të marra masat përkatëse. Do filmohen personat që do të marrin pjesë në të. Do të ketë dëme deri në burgim për shtetasit që prishin rendin,” tha Qato.

Në fund të fjalimit të tij në çadër ditën e sotme, Basha paralajmëroi qytetarët që ditën e nesërme të bllokojnë trafikun kombëtar me 1 orë nga ora 11:00 deri në 12:00.

“1 orë bllokim i trafikut kombëtar është sakrificë e vogël, nesër 1 orë të gjithë bashkë të vendosur dhe tërësisht të bashkuar, bllokojmë të keqen për t’i hapur rrugën të mirës. Mes orës 11-12, për të thënë ndal krimit, ndal drogës,” u shpreh Basha.