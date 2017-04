Po ju a do hiqnit dorë nga seksi për …

Foto 1 nga 4

Pranvera ka mbërritur dhe gjaku zien.

Ky është sezoni kur çiftet bëjnë më shumë seks.

Megjithatë në mbarë botën perëndimore po kthehet në shqetësim fakti se njerëzit po bëjnë gjithmonë e më pak seks.

Sikur të mos mjaftojë kjo, një anketë në Britani synoi të zbulonte se për çfarë do hiqnin dorë meshkujt nga seksi për gjithë jetën.

Sipas MakeYourSwitch, 56 përqind e meshkujve britanikë thanë se do të hiqnin dorë nga seksi në shkëmbim të 1 milionë sterlinave.

Emma Kenny, psikologe dhe drejtuesve e MYS, tha se të dhënat janë shqetësuese.

“Seksi është shumë i rëndësishëm për mirëqenien fizike dhe mendore. Por nëse paratë janë më të rëndësishme, atëherë kjo do të thotë se ke probleme. Biseda me mjekun do ishte një rrugë e mirë për të rindezur prapë jetën seksuale,” tha ajo.