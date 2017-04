Plas sherri: PD dhe të ‘vegjlit’ revoltohen me ambasadorët

Ambasadorët Donald Lu, Romana Vlahutin dhe Bernd Borchardt u takuan sot me përfaqësues të partive të vogla, ku patën edhe debate.

Në përfundim të takimit, Mesila Doda nga PDIU, tha se “Unë pata një bisedë jo shumë miqësore me ambasadoren e OSBE-së në Shqipëri, i cili ka deklaruar se mospjesëmarrja e opozitës do jetë një problem, por do të jetë një fjali në raportin e OSBE-ODIHR, ndërsa ndryshimi i kodit dhe kërkesa për t’i dhënë më shumë transparencë administrimit dhe numërimit të të gjitha partive, ky po do të ishte një problem shumë i madh dhe ODIHR nuk do ta lejonte. Kinezërira të tilla mendoj që nuk e ndihmojnë procesin, përveçse na përjashtojnë edhe ne të tjerëve nga ky proces. Ose të gjitha palët do të jenë kontrollues të pushtetit, ose këto zotërinj që marrin rrogën këtu në Shqipëri do të duhet të kuptojnë shumë mirë se ky vend nuk mund të kthehet në një diktaturë dhe mos të punojnë për vendosjen e autoritarizmit dhe diktaturës në këtë vend. Këtë nuk do ta lejojmë në asnjë lloj mënyre”.

Ndërsa Nard Ndoka tha se ambasadori i OSBE-së është përgjegjës për këtë krizë, pasi një vit më parë ka thënë se “s’ka kohë për elektronikën, ndërsa tani thotë se ka kohë”.

Ai tha se “zgjedhje pa opozitën nuk mund të ketë” dhe se “me zgjedhjen e presidentit të ri edhe vetingu ka rënë në aspektin moral të kësaj mazhorance”.

Pas këtij takimi reagoi edhe Partia Demokratike.

Në një deklaratë, PD i kundërvihet komenteve të ambasadores së BE.

“Partia Demokratike u informua sot nga aleatët opozitarë për qendrimin e sotëm të ambasadores së BE në Tiranë, Romana Vlahutin, sikur Partia Demokratike gjatë pranisë së ndërmjetësuesve europianë në Tiranë ditën e martë, nuk pranoi propozimet e tyre dhe se nuk paraqiti kundërpropozime apo ofertë tjetër.

Partia Demokratike konstaton me keqardhje të thellë se ky është një shtrembërim total i të vërtetës, dhe fshehje e fakteve.

Pas paraqitjes të propozimit për zëvendësimin e 4 ministrave të qeverisë Rama me persona teknikë dhe shtyrjen e zgjedhjeve për datën 16 korrik, Partia Demokratike në emër të Opozitës së Bashkuar paraqiti një kundër-propozim me 3 pika, me qëllim arritjen e një kompromisi mes palëve:

Ofertën që kryeministri i qeverisë teknike të propozohej nga mazhoranca aktuale. Përsa i përket datës së zgjedhjeve, oferta e PD ishte që të eksplorohej nëse zgjedhjet me votim elektronik, biometrik dhe numërimi elektronik do të mund të realizoheshin brenda tetorit. Nëse kjo do të rezultonte teknikisht e pamundur, të punohej për identifikimin biometrik të votuesve dhe numërimin elektronik të votës. Partia Demokratike rikonfirmoi qendrimin e bërë publik prej 10 javësh se menjëherë pas formimit të qeverisë teknike, opozita do të kontribuonte në parlament për zbatimin e plotë të procesit të Vetingut dhe reformës në drejtësi.

Pas paraqitjes së kësaj oferte për kompromis, Partia Demokratike u informua se Edi Rama e refuzoi këtë ofertë, duke cuar në përfundimin pa sukses të përpjekjes për ndërmjetësim.

Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë për dezinformimin e partive të vogla parlamentare nga ana e ambasadores Vlahutin dhe thekson se qëndrime të tilla qartazi të njëanshme dhe dezinformuese nuk i shërbejnë aspak zgjidhjes së krizës, por përkundrazi ndihmojnë në thellimin e saj,” thuhet në deklaratën e PD.