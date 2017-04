Plagosi policin, Prokuroria kërkon 23 vite burg për rojën e parcelave. Justifikohet: Isha “dru” me hashash

Sipas prokurorisë, 22-vjeçari i cili punonte si roje i katër parcelave me hashash, nuk hezitoi të qëllonte me armë oficerin Adriatik Hoxha, i cili kishte shkuar në zonë bashkë me kolegët për të shkatërruar bimët narkotike.

Parcelat u zbuluan nga një lidhje e paligjshme energjie, që përdorej për pompat e ujit. “Pas kësaj – thekson prokuroria – policia organizoi një aksion antikanabis, që përfundoi me plagosjen e njëri prej efektivëve të saj”.

Vetë i pandehuri këmbëngul se ishte punësuar për të ruajtur parcelat dhe qëlloi ndaj policit, pasi ishte nën efektin e narkotikëve. “Parcelat nuk ishin të miat, unë merrja një rrogë për t’i ruajtur. Me këtë punë ushqehesha. Nuk e di si kam qëlluar. Isha nën efektin e hashashit”, mësohet të ketë thënë i riu.

I riu përfiton nga gjykimi i shkurtuar, e për këtë dënimi i reduktohet nga 35 vite ne 23 të tilla.

Ndaj Shytit, rëndojnë katër akuza, ku me e rënda është ajo e “Vrasjes së punonjësve të Policisë së Shtetit”, mbetur në tentativë.

E ndërsa në seancën e radhës pritet që gjykata të shpallë vendimin për 22-vjeçarin, në kërkim vijon të jetë Albano Ramaj, i cili dyshohet të jetë pronar i katër parcelave me 1300 rrënjë kanabis.