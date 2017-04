Pozicionet e rralla që do ndryshojnë përgjithmonë jetën tuaj seksuale

Foto 1 nga 6

Me siguri trombën e njihni, veglën muziokore. Do pyesni se ç’lidhje ka me seksin. Por prisni. Për “trombën e ndryshkur” a keni dëgjuar ndonjëherë?

Nëse jo, uluni dhe mbani shënim. Ka diçka të rëndësishme që duhet të dini.

Troba e ndryshkur është një pozicion seksi analo-oral. Po! Vihet në punë gjuha dhe duart, duke stimuluar anusin dhe organin sekual (vaginën apo penisin) në të njëjtën kohë.

Për ta bërë këtë duhet të keni parasysh disa gjëra:

– Lahuni. Sigurohuni që ju dhe partneri/ja të jetë larë e pastruar mirë para marrëdhënies.

– Diskutojeni fillimisht. Kur vjen fjala te analja, jo çdo gjë është e mirëpritur, kështu që bëni mirë të flisni më parë me partnerin/en.

– Asnjëherë mos (edhe nëse doni vërtetë) të lëshoni një tingull nga tromba. Besoj e kuptuat thelbin.

“Cosmpolitan” këshillon të përdorni këto 5 variacione të “trombës së ndryshkur” që ndoshta janë risi për ju dhe mund t’iu ndryshojnë jetën seksuale përgjithmonë.

