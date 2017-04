Përfundon derbi, Sukaj përmbys Tiranën, çon të kuqtë drejtë titullit

Partizani ka fituar derin ndaj Tiranës me një përmbusje rezulatin në pjesën e dytë duke siguruar 3 pikët e rëndësishme në garën për titull. Ekipi Starovës fitoi me rezultatin 2-1.

Kjo fitore e Partizanit ka rdhur me stilin e Lucioano Moggit pasi të kuq të golin e parë e akën shënuar me një penallti të vjedhur që është kthyer në gol nga Idriz Bratha në minutën e 44’ kur Tirana kishte shënuar në herën në minutën e 14′ me anë të Ede.

Goli i fitores për Partizanin është shënuar nga Sukaj në minutën e 86’. Shkodrani ka fluatuar me konë pas një krosi në zonë.

Në këtë ndeshje nuk kanë munguar as tensionet.