PD do përshkallëzojë protestat, Meta drejt presidencës?

Partia Demokratike mund ta përshkallëzojë protestën e saj për zgjedhjet.

Vendimi nuk është marrë akoma, por kreu i opozitës Lulzim Basha e diskutoi përhapjen e protestës në disa pika të ndryshme të vendit, në një takim me kryetarët e degëve të Partisë Demokatike.

Njëri nga opsionet është bllokimi i disa akseve kombëtare, por mbledhja nuk mori vendim se cilët do të jenë këto akse dhe kur do të bllokohen.

Opsioni i përshkallëzimit të protestës së opozitës përkon me vizitën disa orëshe të martën në Tiranë të negociatorit gjerman David McAllister.

Se për çfarë janë të gatshëm të negociojnë demorkatët, kjo është e paqartë, por ish-kryeministri Berisha ka të qartë për çfarë nuk negociohet.

“Ne nuk bëjmë kompromis me drogën. Me një akt të tillë kemi kthyer krimin në të ardhmen e shqiptarëve dhe kjo do të ishte ndëshkimi më i madh”, deklaroi Berisha.

Përpara vizitës së negociatorit gjerman, ish-kryeministri bëri edhe një paralajmërim tjetër.

“Askush më shumë se ne nuk e do stabilitetin, por ne kemi bindjen më të thellë se pa votë të lirë nuk ka stabilitet”, tha Berisha.

Por ndërkohë duket se mazhoranca ka një tjetër plan, të paktën sipas portaleve.

Qëllimi është që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme.

Kjo gjë u deklarua edhe nga kreu i LIBRA-s, Ben Blushi në Kuvend.

Sipas Lapsi.al, Meta do të shkojë drejt presidencës.

“Veç kësaj, me çuarjen e vendit në zgjedhje të parakohshme, do të riaktivizoheshin afate të reja për regjistrimin e subjekteve politike dhe të Koalicioneve Zgjedhore, çka do të bënte të mundur regjistrimin e PS – LSI si koalicion, afat që është aktualisht është djegur, pasi ka skaduar prej mesnatës së kaluar.

Parlamenti i ri që do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme do të duhet ta votojë me shumicë të thjeshtë presidentin, që në raundin e parë. Në të kundërt vendi do të shkonte sërish në zgjedhje, duke hyrë kështu në një spirale të pambarimtë krize.

Pasi të këtë siguruar karrigen e kryeministrit për një mandat të dytë, Rama do t’ia jepte lehtësisht Ilir Metës postin e Presidentit, aq më tepër tani kur me kushtetutën e re Presidenti është akoma më shumë një figurë honorifike, pa kompetenca ekzekutive,” shkruan Lapsi.al.