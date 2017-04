“Pastroj Njësinë Time”,DPN1 me qytetarët vijon aksionin e pastrimit të Tiranës në njësinë 8

Foto 1 nga 3

Në vijim të aksionit për pastrimin e Tiranës, të ndërmarrë nga Drejtori i Përgjithshëm Nr.1 e Punëtorëve te Qytetit Bashkia Tiranë, është ndalur ditën e sotme në Njësinë Administrative Nr.8 për të pastruar disa zona të ndotura të saj. Nismës “Pastroj Njësinë Time” i janë bashkuar edhe qytetarë të njësisë, të cilët e kanë vlerësuar këtë iniciativë, duke iu përgjigjur thirrjes për të dalë vullnetar gjatë kësaj dite.

Puna e DPN1 deri më tani, gjatë bashkëpunimit me njësitë administrative dhe komunitetin, ka dhënë frytet e veta të para, për këtë arsye edhe aksionet e pastrimit do të ndërmerren herë pas here. “Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e ka një ndër prioritet kryesore të saj pastrimin e Tiranës dhe ka marrë masa për pastrimin e gjithë kryeqytetit në çdo kohë dhe në çdo situatë. Megjithëse fuqia punëtore është e vogël në krahasim me sipërfaqen, ne punojmë përmes një grafiku që operon në çdo njësi administrative të Bashkisë së Tiranës”-shprehet Drejtori i Pastrimit z.Bali Ymeri.

Por edhe bashkëpunimi me të gjitha njësitë administrative nuk ka munguar në asnjë rast, po ashtu dhe me komunitetin, për një Tiranë gjithnjë e më të pastër. Kryetari i Njësisë Administrative Nr.8 z.Erjon Xhafa, i pranishëm në aksion theksoi se në këtë drejtim me rëndësi është bashkëpunimi me komunitetin. “Falenderoj DPN1-in, efeket e punës të së cilës janë më se të dukshme dhe të prekshme, pasi që nga fillimi i punës sonë, tashmë kemi një Tiranë më të pastër dhe më të gjelbër. Synimi ynë është përhapja e një kulture gjelbërimi dhe pastrimi tek qytetarët, për një Tiranë më të jetueshme.

Me këtë rast dua t’ju bëj edhe një apel banorëve të Njësisë Nr.8 që jo çdo gjë arrihet vetëm me aksione pastrimi, por duhet të ketë një bashkëpunim shumë të afërt dhe të shpeshtë që të konsistojë në mirëmbajtjen e përditshme të qytetit. Theksoj se bashkëpunimi ynë me komunitetin është prioritet, dhe mendoj se përmes trekëndëshit: njësi administrative, bashki dhe komunitet; do të arrihet një punë më funksionale dhe një qytet më i pastër. Gjithashtu dua të theksoj edhe faktin tjetër se, fokusi ynë në këtë periudhë do jetë evidentimi i zonave të ashtuqujtura si vatra infeksioni për ti parandalauar sidomos me ardhjen e stinës së verës.Po merren masa qysh tani që këto pika të jenë gati me rritjen e temperaturave,’’ tha Xhafa.

Ndërsa Ilir Thartori,drejtor I Njësisë së Monitorimit në DPN1 u shpreh: “Nëse të gjithë sensibilizohemi nga aksione të tilla, Tirana do të jetë përditë e më e pastër, dhe më e shëndetshme për ne dhe për fëmijët tanë.” Pikërisht qëllimi i Nismës “Pastroj Njësinë Time” është të sensibilizojë qytetarët për t’i mbajtur sa më pastër ambjentet e përbashkëta, jo vetëm në një ditë të vetme, por çdo ditë të vitit.