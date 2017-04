Pas ‘shuplakave’ nga Gabriel, Basha: Nuk ka forcë mbi dhe që të shkel mbi vullnetin e qytetarëve

Kryetari i Partisë Demokratike ka mbajtur fjalimi ne radhës në çadrën e protestës së opozitës ku ai ka ripërsëritur vendosmërinë për t’i shkuar deri në fund kësaj proteste. Pavarësisht mesazheve të forta nga ndërkombëtarët, ai tha se nuk mund të shkelë mbi vullnetin e qytetarëve shqiptarë.

“Nuk ka forcë mbi “dhe” dhe forcë mbi tokë që ta bëjë Lulzim Bashën që të shkelë me këmbë vullnetin tuaj dhe sakrificën tuaj. Kjo iu nderon si qytetarë, si prindër, si të rinj dhe të reja dhe na nderon të gjithëve si demokratë për t’i qenë në krye Shqipërisë dhe shqiptarëve. Nuk do humbasmn durimin me miqtë tanë. Ne do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Ne do ja dalim për tek ëndrra jonë për Republikë të re.

Ne jemi të vendosur që së bashku me ju, orë për orë dhe ditë për ditë do të shpalosim para miqve tanë të vërtetat. Pa i njohur këto të vërteta askush nuk e ndihmon Shqipërinë. Nuk ka rrugë tjetër deri në krijimin e një qeverie teknike për të garantuar zgjedhje të lira. Ka vetëm një rrugë.

Shushunjat e republikës së vjetër u them që të mos hanë mjaltë kaq shpejt. Ne nuk kthehemi pas me partinë e krimit dhe të korrupsionit” tha Basha.