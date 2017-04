Një nismë e Bashkisë së Tiranës dhe një vemje që na gëzon

Foto 1 nga 5

Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë një nismë për reduktimin e qeseve plastike.

Nisma është pritur mirë dhe një grup supermarketesh i është bashkuar asaj.

Tashmë qeset plastike nuk do jepen falas, por do shiten, me qëllim dekurajimin e njerëzve për të blerë të tilla materiale.

Arsyeja ka lidhje me vështirësinë e qeseve plastike për t’u dekompozuar.

Megjithatë duket se një zgjidhje gjeniale po i afrohet këtij problemi të madh botëror.

Sipas Spiegel, një shkencëtare ka bërë një zbulim brilant.

Bëhet fjalë për një krimb që ha plastikën.

Gjithçka ndodhi rastësisht, teksa Federica Bertocchini po pastronte një zgjua bletësh në Santander, një veri të Spanjës.

Shkencëtarja italiane tha se mblodhi disa krimba të vegjël, që ushqehen me mbetjet e polenit, dhe i futi në një qese plastike.

Më vonë vuri re se larvat e kishin mbushur qesen me vrima.

Kureshtja e saj u zgjua menjëherë.

Shkencëtarja dhe kolegët e saj nisën të vëzhgojnë këto larva, duke i futur në qese plastike.

Aty vunë re se larvat konsumonin qeset plastike që përbëhen nga polietileni, i cili do shumë kohë të degradojë.

Ky proces mund të zgjasë deri në disa shekuj.

Por shpikja e re ka zgjuar shpresat se zgjidhja është më afër nga sa ishte menduar.