Nëse i keni këto shenja përfundimisht jeni gjeni

Fraza “jam gjeni” është bërë mjaft e përdorur, por në të vërtetë ka shumë njerëz të tillë. Të jesh gjeni nuk është diçka abstrakte, por ndërlidhet me mënyrën se si jeni e si veproni.

Më poshtë do të gjeni disa prej shenjave që tregojnë se jeni një gjeni:

Jeni shumë kuriozë

Gjenitë janë kuriozë pothuajse për gjithçka. Ata duan të kuptojnë njerëzit e tjerë, gjithçka që i rrethon, thellësinë e oqeaneve, hapësirën etj. Kurioziteti i tyre nuk njeh limite.

Ju pëlqen shumë të lexoni

Të apasionuarit e librave shpeshherë cilësohen si njerëz të mërzitshëm, por në realitet të lexuarit është një nga mjetet më të mira për të hapur mendjen. Gjenive të vërtetë u pëlqen të ulin sytë e të lexojnë, pasi u mundëson mësimin e plot gjërave të reja.

Dashuroni përballjet e ideve

Gjenive u pëlqen të mësojnë gjëra të reja, por nuk mjaftohen me kaq. Duan që gjithë njohuritë t’i testojnë, duke i përballur me ide të reja. Ata u gëzohen debateve energjike dhe çuditërisht u pëlqen t’u provohet e kundërta e asaj që shprehin.

Keni tendencë t’i harroni gjërat

Harresa është një shenjë e gjenive. Mendoni për një çast për profesorët tuaj me një karakteristikë të tillë. Gjenitë mendojnë vazhdimisht për gjëra të ndryshme. Gaboheni nëse mendoni se harresa u përket “budallenjve”!

Flisni me vete

Njerëzit që flasin me vete konsiderohen si më të zgjuarit, pasi nëpërmjet të folurit ata forcojnë idetë e tyre dhe i kujtojnë më mirë gjërat. Nëse komunikoni me veten nuk jeni të çmendur, por me shumë mundësi një gjeni.