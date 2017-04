Ndodh nesër/ Asnjëherë ‘vdekja’ s’i ka kaluar më pranë Tokës gjatë 4 shekujve të fundit

Gjatë ditës së nesërme, një asteroid gati një milje i gjerë do të kalojë pranë me Tokën aq afër sa s’ka ndodhur në 400 vitet e fundit. Në fakt NASA ka raportuar se asteroidi i quajtur 2014 JO25 do të afrohet me Tokën më 19 prill.

Ky asteroid është konsideruar në kategorinë e “objekteve potencialisht të rrezikshme” për Tokën dhe do të afrohet në një distancë prej 1.87 milionë kilometrash.

Potencialisht të rrezikshëm konsiderohen asteroidet më të mëdhenj se 100 metra që i afrohen Tokës në largësi më të vogël se 7.500.000 kilometra.

Në rast të goditjes në tokë, një asteroid i tillë i madh mund të shkaktojë shkatërrim që nuk mbahet mend te njerëzimi, por nëse bie në ujë mund të shkaktojë cunami të mëdhenj.