Fenomeni që shkakton edhe dritat veriore shumëngjyrëshe mund të sjellë një rrezik të madh për planetin tonë.

Observatori për Dinamika Diellore i NASA zbuloi në atmosferën e diellit një vrimë të madhe e cila e ka drejtimin nga Toka dhe mund të shkaktojë stuhi diellore.

Stuhitë do të ndodhin 2 ditët në vazhdim dhe do sjellin edhe mungesë rryme elektrike. Këto vrima hapen herë pas here dhe lejojnë daljen e erërave diellore.