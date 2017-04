Milan, prezantohen projektet e së ardhmes

Milani i ri shpalos projektet e së ardhmes.

Është drejtori i ri ekzekutiv Marco Fassone ai që tregoi me detaje planet e kuqezinjve, në epokën e kinezeve.

Fassone përgjatë konferencës u mundua të qartësonte tifozët e Milanit se skuadra ka një buxhet të bollshëm që do të përdoret për të forcuar skuadrën dhe për ta rikthyer atë në Champions League.

“Për ne është një përgjegjësi e madhe. Kemi marrë nën drejtim një skuadër të madhe. Buxheti që kemi në dizpozicion do të përdoret për të afruar në radhët e ekipit elementë cilësorë. Objektivi ynë kryesor është rikthimi në Champions League.”

Drejtori ekzekutiv konfirmoi se kuqezinjtë edhe për sezonin e ardhshëm do të jenë nën drejtimin e trajnerit aktual Vicenco Montella. Prioritet është rinovimi i kontratës së portierit Gianluiggi Donarumma si dhe mesfushorit Suso.

Gjithashtu ai zbuloi dhe emrat e parë që do të synohen për t’u transferuar në Milano.

“Milani do të vazhdojë të jetë nën urdhërat e Vicenzo Montella. Ai ka mbështetjen tonë absolute, pasi dhe përgjatë këtij sezoni ka realizuar një punë të mirë. Përsa i përket emrave që ne do të kërkojmë të transferojmë, momentalisht kemi si objektiv Karim Benzema dhe Pierre Emerick Aubamenyang. Prioritet është rinovimi i kontratës së Donarumma dhe Suso-s.”

Jashtë vëmëndjes së Fassones nuk mbeti dhe projekti i një stadiumi të ri. Ai deklaroi se një investim i tillë do ti shërbentë shumë klubit në të ardhmen, pasi do ti garanonte të ardhura të mëdha. Për këtë ceshtje drejtori ekzekutiv u shpreh se do të nisë bisedimet me autoritet lokale të Milanos për vënien në jetë të këtij projekti.