Meta heq dorë nga LSI, Zekthi: A e zhduk PD-në vendimi i tij?

Një ditë pasi u zgjodh si President i Shqipërisë nga Kuvendi, Ilir Meta heq dorë nga të gjitha funksionet në LSI, duke ia lënë drejtimin e partisë Petrit Vasilit.

“Kam vendosur që sot në mbrëmje pas përfundimt të listave të kandidatëve për deputet nga kryesia e LSI të heq dorë nga ky funksion dhe nga të gjitha funksionet drejtuese në LSI. Do të jetë emri i Petrit Vasilit si zv. Kryetar deri tani i LSI i cili sipas statutit të LSI merr drejtimin e kësaj force politike për të cilën natyrisht do të shprehet dhe KDK në ditët që vijnë, dhe do të shprehet me votim dhe Konventa Kombëtare e LSI brenda javës së ardhshme”.

“Mendoj që nga ana etike dhe morale, duke patur në konsideratë situatën aktuale nuk është detyra dhe obligimi im që të bëj premtime për 4 vitet e ardhshme në emër të LSI, duke qënë se më 24 korrik do të betohem si president i ardhshëm i vendit për 5 vitet që do të vijojnë. Po kështu nga dita e sotme, unë çlirohem nga çdo lloj raporti partiak me PS dhe drejtuesit e saj lidhur me raportet midis koalicionit, pasi të gjitha këto kompetenca do i kalojnë zotit Vasili dhe forumeve drejtuese të LSI”.

Ndërkaq, ai bëri të ditur se do të vijojë të jetë kryetar i Kuvendit të Shqipërisë deri në ditën e betimit si President.

Megjithatë një pikëpyetje që zien në rrjetet sociale është nëse vendimi i Ilir Metës për t’u zgjedhur president, e dëmton ose e zhduk fare Partinë Demokratike.

“Në Shqipëri votuesit e PD-së (rreth 600 mijë syresh) nuk janë më shumë të mërzitur me partinë e tyre se sa janë votuesit e PS-së (600 mijë syresh). Në qoftë se do të flisnim për zhdukje në këtë kuptim më afër do të ishte PS ndoshta,” shkruan analisti Fitim Zekthi në një shkrim në Mapo.

“Cilët anëtarë apo votues të PD-së do të votonin Topin apo Bojaxhiun dhe do të dënonin Bashën për protestat dhe bojkotin, cilët anëtarë dhe votues të PD-së do të votonin Blushin dhe do të dënonin Bashën për çadrën apo për kërkesat për qeveri teknike. Në këtë kuptim çdo diskutim serioz mbi mbi krizën duhet të ketë një konstante: pjesëmarrjen e PD-së në zgjedhje. PD do të jetë aty, mund të margjinalizohet, mund të radikalizohet, mund të frustrohet, mund të arrestohet por kurrsesi zhduket”.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë: