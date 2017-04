Meshkujt se kanë idenë se përse shërben kjo pjesë në trupin e femrës gjatë seksit

Nëse jeni femër e cila e njeh trupin e vet, është mirë për ju. Mirëpo për t’u kënaqur edhe më shumë në marrëdhënien seksuale, trupin tuaj patjetër duhet ta njohë edhe mashkulli.

Ai duhet të jetë i udhëzuar në gjithë ato që ju kënaqin, çka ju vjen mirë dhe, para së gjithash, çka ju eksiton dhe ju bën që të ndiheni seksi.

Klitorisi është organi i vetëm i dedikur ekskluzivisht për stimulim seksual. Është dy herë më i madh dhe katër herë më i ndjeshëm se penisi.

Meqenëse klitorisi te shumica e femrave ka rëndësi kryesore për kënaqje në seks dhe për arritje të orgazmës, është koha që dijeninë tuaj ta bartni te i dashuri juaj.

Nëse do të dëshironit t’ia mësonit të gjitha sekretet e klitorisit, thuaji me këto fjali.

Më ndez kur me gishta butësisht më fërgon klitorisin

Nëse rastësisht në këtë gjë nuk ka qenë edhe aq i shkathët, pikërisht me këtë fjali ia keni bërë me dije se çka saktësisht do të duhej të bënte. Sidoqoftë, rezultati një me zero për ju.

Dëshiroj të më shikosh kur përkëdhelem, pastaj ti të vazhdosh

Bandillët janë tipa jashtëzakonisht vizualë, kështu që kur një herë shohin dhe i kuptojnë lëvizjet të cilat i dëshironi, e kanë shumë më të lehtë edhe vetë t’i mësojnë.

Lyej gishtat me lubrifikant dhe m’i vë poshtë

Nëse e ndërmerrni iniciativën, kjo do të jetë për të shumë seksi, ndërkaq dora juaj e cila udhëheq dorën e tij do ta çojë në të gjitha sekretet e kënaqësisë.

Klitorisi është shumë i ndjeshëm dhe më së shumti kënaqem kur ma prek butësisht.

Kur do t’i thoni qartë dhe zëshëm se çka saktësisht dëshironi, do t’i hiqni të gjitha dyshimet dhe pasiguritë nga koka e tij.

Nuk mund të përjetoj orgazmën pa stimulim klitorisi

Bëjani me dije që pa stimulim klitorisi puna mbetet në gjysmë dhe do ta kuptojë që duhet të angazhohet më shumë.