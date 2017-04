“Më do, s’më do”: Çfarë do të vendosë Meta dhe Idrizi?

“…Kryesisht për shkak te Edi Ramës, Shqipëria sot më ngjason me atë testin klasik të luledeles, “më do, s’më do”. Ku petalet i këput Ilir Meta dhe gjithë të tjerët mbajnë frymën, se cfarë do teprojë për ta në goditjen e fundit.

Më argëton shumë kjo lojë, sinqerisht, kur përfytyroj suspancën e palëve të interesuara, se si u ndryshon adrenalina nga dita e qametit, që ata mendojnë se po afrohet.

Por më dhimbset po kaq shumë atdheu, që ka mbërritur në këtë pikë…”

Kështu shkruan në një status në FB, deputeti demokrat Astrit Patozi, duke iu referuar faktit se më 19 prill në mesnatë përfundon edhe afati i regjistrimit të koalicioneve në zgjedhje.

Pikëpyetja e madhe është se çfarë do të bëjë Lëvizja Socialiste për Integrim.

Sipas gazetës “Koha Jonë” dhe disa portaleve, LSI nuk do të nënshkruajë koalicionin me PS-në, nëse në zgjedhje nuk futet PD-ja.

Aleati tjetër, PDIU, ende nuk ka vendosur.

“Dritare.net” ka kontaktuar me burime të sigurta brenda PDIU, dhe të pyetur nëse PDIU ka vendosur akoma për nënshkrimin e koalicionit ditën e nesërme, zyrtarë të PDIU-së kanë deklaruar shkurtimisht se “nuk është vendosur asgjë”.

Të pyetur nga “Dritare.net” për negociatat mes PDIU dhe PS, ata nuk kanë dashur që të komentojnë më shumë.

Ndërkohë situata në koalicion nuk duket sërish në ditët më të mira.

Një tjetër replikë është shënuar, këtë herë mes kreut të qeverisë Edi Rama dhe deputetes së LSI, Monika Kryemadhi.

Dy ditë më parë, deputetja e LSI-së Monika Kryemadhi deklaroi se nga konflikti Rama-Basha, Shqipërisë i kushtojnë 100 vende pune më pak.

Por Rama, i ftuar në “Dritare me Rudinën” një natë më parë tha që deklaratat e Kryemadhit nuk duhet të merren seriozisht sepse nuk janë shifra reale.

“Monika ka filluar fushatën dhe po bën opozitën. Mos i merrni seriozisht ato që thotë Monika sepse LSI është partnere në koalicion dhe ka dhënë kontribut ndërsa llogaria sa vende pune kanë ikur që kur është ngritur çadra është elektorale.”

Por Monika Kryemadhi ka shkuar më tej.

Në përgjigje të kryeministrit, Kryemadhi ka publikuar foto të disa bizneseve që sipas saj po mbyllen dhe janë në falimentim.

“Po tani?! Këtë merreni SERIOZISHT!”, shkruan Kryemadhi teksa bashkëngjit fotot.