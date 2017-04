Luljeta Dano: Nën dritën e poezisë dhe hijen e kërkimit

Nëse i referohemi letërsisë së pas viteve `90, mund të them pa asnjë dyshim, që kjo periudhë e historisë së letërsisë shqipe, është edhe histori e grave. Me sa duket, post-komunizmi i pafund shqiptar e ka mundësuar disi pjekjen e dy kushteve fillestare që përmenda më lart e që përbëjnë, sipas Virginia Woolf-it, thelbin e kushteve të të shkruarit femëror.

Nga Ledia Dushi

Ka autorë tek të cilët ecën së bashku artisti dhe ëndërrimtari. Këta mund të shkruajnë poezi dhe ëndrrat e tyre kthehen në metafora; mund të pikturojnë dhe ëndrrat e tyre të kthehen në ngjyra, mund të shkruajnë këngë e ëndrrat e tyre të kthehen në nota; u lindin ide të reja e mund të shkruajnë prozë ose të merren me etnografi. Argumenti i tyre është: “Të zbulosh një problem të ri është po aq e rëndësishme sa të zgjidhësh një problem të vjetër”, siç e ka përkufizuar Borgesi.

Mendoj se një përfaqësuese e kësaj fryme është edhe artistja e kërkuesja Luljeta Dano.

Fillimisht e kam njohur si poete. Poezia e saj vinte si përvojë poetike. Me ëndrrat dhe dëshirat e saj ajo “rendte” përkrah Bodlerit dhe Pessoas. Ashtu siç shprehet autorja, poema “Lindja e diellit në mal të Tomorrit” do të përfaqësojë poezinë e saj, si dhe një blatim për malin e shenjtë të shqiptarëve.

O ti, burri më i fortë e më i butë

Që më ngjite ndër krahë në Majen e Hekurave.

Poemat e kësaj forme mundohen të përputhin madhështoren me të përkryerën. Autorja vendos bashkë “i fortë dhe i butë”. Ky kombinim e ngjiti në Majën e Hekurave. Në shtratin e ëndrrave ndjen dritën që ka bërë të duken majet e maleve. Pret sa të dalë dielli. Kjo hapësirë e mundëson të shikojë:

Dielli pa lerë në Mal të Tomorrit

Larg e larguar teje, o bir sykaltër i Poseidonit.

Të jesh poet duhet deomos të jesh besnik ndaj imagjinatës. Mendoj se imagjinata lodron bukur në poezi kur ajo ecën mbi flatrat e bukurisë dhe thërret : “Le të mblidhen bletët e mjaltit dhe zogat e këngës”. Është gjë e mirë ta tjerrësh vargun me këso fije peri. Nuk fluturon kuturu mbi këto shpezë që i fali jeta dhe ato e lartësuan jetën. E di dhe e pohon se jo gjithçka shkon mirë në këtë vend të dashur ku “Gjithçka / që komplotoi për të na bashkuar / do të vazhdojë njësoj komplotin e vet / për të na ndarë!”

Mbi këtë rropamë ecin thuajse të gjithë popujt e Ballkanit. Autorja këtë gjë e shtron dhe e kërkon edhe në prozën e saj. Siç bën në tregimin “Universi pa peshë”, mbështetur në mitet dhe legjendat të cilat i vendos ashtu siç janë në të vërtetë, përgjatë historisë së këtij populli. Autorja shkruan: “Fjalë të vogla përshpërinin dukuritë natyrore dhe njëherazi bënin tërë historinë e njerëzimit!”

Letërsia ka vetëm fjalë, e kur ato thuhen bukur, kanë mundësi të mëdha, që përmes përkushtimit, mjeshtërisë dhe pasionit të dëshmohen, ndoshta, si gjëja më e fuqishme në botë e kështu mund të afrojnë njeriun më afër të vërtetës, më afër sigurisë për një jetë e botë më të mirë. Përmes aktit letrar, aktit letrar të realizuar. Kjo gjë mund të arrihet më shumë se nëpërmjet historisë, përmes librave, miteve, tregimeve, poezisë dhe ligjëratave, sepse kështu mund të afrojmë njeriun më afër vetes.

“Hija e velës në erë i shëmbëlleu nënën me fustanet e gjëra. U mbush me të qarë, shenjë që lëngata e tij po mbaronte dhe gjethi i ri përmbanë detit do ta gjente në këmbë. Eh, me nënën dashuria qe e thjeshtë dhe e plotë! Edhe Pushteti i tillë ishte:

I thjeshtë dhe i plotë.”

Kështu e mbyll tregimin i cili në rreshtin e parë, me shkronja të mëdha ka të shkruar “ABRACADABRA”

Duke shkruar këto rreshta m`u kujtua një thenie e Pikasos: “Arti pastron nga shpirti pluhurin e jetës së përditshme”. Por jeta jonë e përditshme është e vështirë, e vështirë ta përcaktosh. Në poezinë “TROJA 6″, Luljeta Dano shkruan:

As e zeza, as e bukura

nuk janë sot Shqipëri.

Por të dyja këngët

me gjuhë në grykë

si qafore,

Atdheut dhe ty.

Nëpër konferencat e mbajtura prej saj, Virginia Woolf thotë, se poezia varet nga liria intelektuale, dhe liria intelektuale varet nga sendet materiale. E gratë në shekujt e kaluar nuk kanë patur as njërën e as tjetrën.

Nëse provojmë të ndërmarrim një udhëtim në kthim mbrapa në kohë, zërat femërorë janë dëgjuar pak e aspak në historinë e letërsisë. Aq më pak në realitetin shqiptar…

Por, nëse i referohemi letërsisë së pas viteve `90, mund të them pa asnjë dyshim, që kjo periudhë e historisë së letërsisë shqipe, është edhe histori e grave. Me sa duket, post-komunizmi i pafund shqiptar e ka mundësuar disi pjekjen e dy kushteve fillestare që përmenda më lart e që përbëjnë, sipas Virginia Woolf-it, thelbin e kushteve të të shkruarit femëror. Autoret femra nuk janë më krijuese të sendeve të vogla e të brishta, çka duhet të justifikonte natyrën e tyre të dobët dhe të ndjeshme, por krijuese të një letërsie të vërtetë, pa e konsideruar gjininë si humbje, e gjithashtu kërkuese të përkora të dijes.