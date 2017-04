Luftëtari, Tavo: Mund të tërheq ekipin nga gara

Largimi i papritur nga stoli i Mladen Milinkoviç pas humbjes 1-2 me Flamurtarin, ka sjellë dhe reagimin e presidentit të klubit të Luftëtarit, Grigor Tavo, i cili gjithashtu nëpërmjet një deklarate për mediat ka pranuar se trajneri bashkë me Drejtorin Sportiv, Gentian Nora kanë paraqitur dorëheqjen duke argumentuar vendimin e tyre për shkak të gabimeve të arbitrave dhe faktit që presidenti nuk po mbron punën e tyre.

Në komunikatën e tij, numri 1 i klubit të Luftëtarit shkroi se ndihet i pikëlluar pas ngjarjeve.

Ai shtoi se e ka të pamundur të mbrojë punën e mirë që Milinkoviç dhe Nora kanë bërë me skuadrën duke shkruar se ai është biznesmen dhe shet produkte e jo ndeshje.

Tavo megjithatë ka dhënë një deklaratë të fortë teksa ka theksuar se do të bisedoj me trajnerin dhe Drejtorin e klubit dhe nëse brenda javës ata nuk do të kthehen në krye të skuadrës, ai do të tërheqë skuadrën nga kampionati./SuperSport