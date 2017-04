Ky është babai milioner i djalit të Anjeza Brankës, shikoni ngjashmërinë

Foto 1 nga 5

Këngëtarja e famshme, Anjeza Branka njihet si një nga mamatë më seksi të skenës shqiptare, e për më tepër edhe një mama single. Ajo është nëna e një djali 10-vjeçar.

Këngëtarja na ka prezantuar në disa raste me Leanzon e vogël, i cili madje ka realizuar edhe disa sete fotografike me mamanë e tij. Por siç mund ta keni vënë re, Leanzo nuk ngjan aspak me mamanë e tij, ndërsa tiparet e errëta i ka trashëguar tërësisht nga babai.

Po kush është babai i djalit të Anjezës? Ai quhet Leonard Kodheli dhe është njohur me këngëtaren në kohën që kjo e fundit jetonte në Gjermani. Romanca e tyre 3-vjeçare përfundoi kur këngëtarja u transferua në Shqipëri, për të nisur karrierën e saj në muzikë.

Leonardi jeton prej vitesh në Londër, vend ku është tejet popullor në jetën e natës. I pranishëm në evente të rëndësishme VIP, ai shquhet për jetën e tij luksoze, pasionin për makinat dhe udhëtimet e shumta në vende të ndryshme të botës./JOQ/