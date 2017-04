Kush është Ardjani, ‘trimi’ me Ferrari që punon banakier në Kombinat

Foto 1 nga 3

Disa ditë më parë në redaksinë e “JOQ.al” erdhën pamjet e një djali, i cili xhironte gomat e Ferrarit të tij në Shkozë. Një moment ai pati një ngecje të vogël të makinës luksoze, çka bëri që djali të turpërohej deri në një farë mase.

Por nëse deri më tani nuk e dinim se kush ishte ky boss i ri në kryeqytet, një person ka shkruar sërish pranë “JOQ.al” dhe bën me dije se djali quhet Ardjan dhe ndryshe nga ç’mendojnë shumë persona, ai nuk është i pasur dhe as Ferrari nuk është i tiji.

Sipas tij Ardjani punon si banakier në një lokal në Kombinat, mezi siguron bukën e gojës dhe falë marrëdhënies së mirë që ka me pronarin e lokalit, herë pas here merr ndonjë xhiro Ferrarin e tij e “gjuan” vajzat, siç do të bënte çdo djalë.

Mirëpo, vetë Ardjani ka kontaktuar në redaksinë tonë, duke thënë se lokali është në pronësinë e tij dhe se në fakt ferrari është i një shoku.

Në fund të fundit, nuk ka asnjë gjë të keqe. E rëndësishme është që ai punon pa u lodhur dhe ndoshta një ditë do të mund ta blejë vetë, me kursimet e tij, Ferrarin kaq shumë të ëndërruar.