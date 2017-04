Kur fotot flasin vetë, Sulo: Ja pse Meta nuk ishte i lumtur

Foto 1 nga 24

Shqipëria tashmë e ka një president të ri.

Seanca e djeshme nuk ishte ajo që pritej, pasi në sallë mungonte opozita.

Tensioni mes mazhorancës ishte i dukshëm, siç tregojnë këto foto të Florion Gogës nga Mapo Images.

Por përse nuk ishte i lumtur Ilir Meta?

“Me zhvendosjen në Presidencë, Meta ia lëshon skenën e së majtës Ramës, pas një lufte 12-vjeçare për rolin e protagonistit. Rrjedhja e mundshme e LSI-së drejt PS-së, por edhe joshjet apo detyrimet që pushteti i më të fortit mund t’u bëjë deputetëve, biznesmenëve apo të punësuarve të LSI-së ka qenë pjesë e kalkulimeve të tij në orët e dilemës ‘presidenciale”. Ato rrezikojnë të çojnë në një periudhë afatgjatë në shtimin e votave për PS-në dhe arritjen e shumicës pa nevojën e aleatit të djeshëm,” shkruan Arion Sulo, kryeredaktori i gazetës Mapo në editorialin e së shtunës.

“Ngushtimi i fushës së lojës, në kushtet kur do të futej në zgjedhje pa opozitën dhe jashtë koalicionit me PS-në e fusnin fatin e LSI-së në një spirale të panjohur për pushtetin e nesërm. Pas 18 qershorit, nevoja e PS-së për aleaten e madhe mund të mos ekzistonte, ndërsa presioni me zgjedhjet e parakohshme mund të zhdukte nga menyja edhe karrigen e Presidentit”.

