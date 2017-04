Kërcënimet e Ramës e Bashës, fushata gjermane dhe ‘paratë’

Deklaratat e ministrit të Jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel në Tiranë kanë dominuar diskutimet në mediat tradicionale dhe rrjetet sociale.

Aq i drejtpërdrejtë ishte kryediplomati gjerman, sa gazetari Blendi Fevziu pyet nëse do ketë negociata mes PD dhe PS me ndërhyrjen e një tjetër politikani gjerman, tashmë që Gabriel ishte kaq i ashpër me opozitën.

Por përse ishte kaq i ashpër Gabriel?

Në rrjet spekulohet se qëndrimet e tij të ashpra vijnë në një kohë kur situata në rajonin tonë duket shumë e trazuar.

Sidomos bëhet fjalë për referendumin në Turqi, që ka turbulluar shumë ujëra dhe ka bërë që shumë politikanë gjermanë të thonë se dera e BE-së për Turqinë është mbyllur.

Në kushtet kur rajoni po zien, një tjetër vatër e nxehtë në Shqipëri është thjesht e tepërt.

Ndaj duhet t’i ‘tërheqësh veshin’ nxënësit më të mirë, Shqipërisë që ka marrë gjithmonë vlerësime si faktor stabiliteti në rajon.

Jo më kot, përpara se të niste vizita e Gabriel, gazeta më e rëndësishme ekonomike gjermane, ‘Handelsblatt’ publikoi një intervistë me kryeministrin Edi Rama, me titullin e fortë “Dhe pastaj do vijnë luftërat civile”.

Rama analizon situatën në rajon, duke theksuar se BE duhej të bënte më shumë për ta mbajtur afër Turqinë.

Kryetari i opozitës, Lulzim Basha, nga ana e tij u përgjigj flakë për flakë, kur pas takimit me Gabriel foli për destabilizimin e vendit.

Por ndërsa flitet se destabilizimi mund të vijë nga faktorë të jashtëm, Basha tha se Shqipërinë e më pas rajonin e Europën do e destabilizojë situata e krimit dhe e drogës.

Nuk dihet se me çfarë mendimesh është larguar Gabriel, por bie në sy se transmetuesi publik gjermane, ‘Deutsche Welle’ theksoi se qëndrimet e ministrit të Jashtëm në Tiranë, janë qëndrimet zyrtare të Berlinit.

Dikush mund të pyesë se përse duhet bërë një theksim i tillë?

Sepse Gabriel është socialdemokrat dhe vendi i tij është në situatë parazgjedhore.

Gabriel dhe kandidati i SPD, Martin Schulz duan të rrëzojnë nga froni kancelaren jetëgjatë Angela Merkel.

Dhe pikëpamjet e Merkel e Gabriel janë shpesh të ndryshme, sidomos për qasjen ndaj Europës.

Në numrin e radhës, revista “Spiegel” raporton se kjo situatë ngërçi mes Ministrisë së Jashtme dhe qeverisë gjermane ka bllokuar ambasadorin gjerman në Bruksel, i cili nuk di si të pozicionohet për buxhetin e BE.

Arsyeja?

Qeveria gjermane kërkon më shumë investime që shtojnë konkurrencën, kurse Gabriel dhe SPD duan më shumë ndihma sociale.

Ky konflikt ideologjik tregoi se Ministria e Jashtme mund të jetë kundër qeverisë gjermane dhe është bërë ‘kalë fushate’.

Konflikti u shfaq edhe në Tiranë, kur Gabriel kërkoi më shumë para për shtetet e Ballkanit, duke theksuar se Europa mund të ndihmojë në arsim dhe zhvillim social.

Ky ishte edhe kryetitulli i mediave gjermane për vizitën e Gabriel në Tiranë.

Kriza politike shqiptare ishte në plan të dytë.