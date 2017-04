Katjusha Pogaçe – Shkruaj kohën, poezi

Në librin e Katjusha Pogaçes nuk gjejmë përpjekje për të eksperimentuar mënyra të reja vargjesh, as mund të themi se kemi të bëjmë me post-modernizëm, simbolizëm apo ndonjë rrymë tjetër të sotme a të djeshme. Poezia e saj është nga ato lloj poezish që, pa u menduar, do të shpreheshim: sa poezi e vërtetë! Pa i vënë emër. Vëllimi është i përbërë nga gjashtë cikle me poezi, me tema të përcaktuara si: Kur bota më e mirë të jetë, Gurët kilometrikë, Peizazhe, etj

Nga Diana Çuli

Katjusha Pogaçe nuk është nga ato poete që botojnë paprerë. Ajo shkruan, natyrisht, si të gjithë poetët e lindur poetë dhe të krijon ndjesinë se nuk e mendon botimin, aq sa mediton dhe i jep rëndësi shkrimit në vetvete. Pastaj, kur ndjen se mund të dalë në fushë të betejës dhe të matet me lexuesin, ngadalë, me kujdes, me shumë kujdes, e nxjerr nje libër me cikle kohorë e tematikë. Aq me kujdes, sa mua, që e njoh që në vargjet e saj të para, të shumë dekadave të shkuara, më duket se vërtet ajo “shkruan kohën”, të cilën e ndjek pa u lodhur, ndër vite.

Filloj ta lexoj këtë vëllim të sajin të fundit…..dhe më vjen ndërmend fraza e Emily Dickinson-it se nuk ekziston asgjë e tillë si fantazia e mendjes, ky udhëtim i thellë e i çuditshëm, ku ne jemi ose spektatorë ose protagonistë të një fantazie ireale apo të një ëndrrës sonë personale.

Shoqëria e sotme (të mos ndihemi qendra e botës e të mos mendojmë se është fjala vetëm për shoqërinë tonë), përmes mjeteve multimediale dhe videolojërave e gjithfarë teknologjish të tjera, duket sikur e ka larguar prej nesh bukurinë e letërsisë, e përcaktuar aq hijshëm nga poetesha e famshme amerikane, sa më sipër. Në librin e Katjusha Pogaçes nuk gjejmë përpjekje për të eksperimentuar mënyra të reja vargjesh, as mund të themi se kemi të bëjmë me post-modernizëm, simbolizëm apo ndonjë rrymë tjetër të sotme a të djeshme. Poezia e saj është nga ato lloj poezish që, pa u menduar, do të shpreheshim: sa poezi e vërtetë! Pa i vënë emër.

Vëllimi është i përbërë nga gjashtë cikle me poezi, me tema të përcaktuara si: Kur bota më e mirë të jetë, Gurët kilometrikë, Peizazhe, etj…../…../ kemi poezi me strofa me rimë, pa rimë po vetëm me ritëm, po edhe pa strofa dhe me një shtjellim poetik të pandërprerë, gati si prozë (Ngjarjet e Kosovës), kemi varg që merr ritmin dhe melodinë e vargut popullor (Përmbi Tepelenë), kemi poezinë me varg të lirë (Çadrat në stadiumin Dinamo, Kohë në)…vargu përshtatet sipas tematikës, gjendjes poetike, të cilat mund të jenë meditimi, fëmijët, peizazhet, lufta, lodhja nga jeta, dashuria për jetën, pikëpyetjet ekzistenciale, pikëpyetjet e përditësisë, mundimet e zakonshme të qënies njerëzore, forca për të zbuluar bukurinë edhe në çastin më të padukshëm. Është një poezi që duhet të perceptohet edhe ajo vetë si mendimi, si imazhi që përçon, një poezi që të duket sikur mban mbi vete shenjat e kohës, që janë magjia e papërsëritshme jetës…Dhe, përmes vargjeve dhe imazheve, zëri i brendshëm i poetes, herë melankolik e herë vizionar, herë romantik e herë i trishtë, po më shumë meditativ.

Në ciklet që përmendëm hasim kujtime, zgjedhje jete, por kurrë padurim, shtigjet e fatit poetik, që nuk e kanë tradhtuar Katjushën që nga rinia e hershme. Jo si në shumë poetë të tjerë, nuk ndesh, në poezinë e Pogaçes vargje të ardhur si rezultat i instinktit, por, nga ana tjetër, përvoja dhe ëndërrimi poetik, meditimi gjejnë udhë përmes metaforash të ndritshme e herë herë fluide.

Poezia e saj nuk i kundërvihet asnjëherë jetës, që është burim i përhershëm subjektesh, burim dashurie, që zbulohet përmes një stili të vërtetë e të sinqertë.

Poetja e përdor me shumë mjeshtëri poezinë, përmes vargut dhe të gjitha mjeteve të tjera artistike për të shprehur dhimbjen apo ankthin, po edhe gëzimin, ëmbëlsinë apo zbavitjen, sipas gjendjes shpirtërore, por që na duket sikur shpreh njëkohësisht edhe ëndrrat dhe shpresat tona. Por, ajo që më bën më shumë përshtypje në poezinë e Katjusha Pogaçes është mundësia e saj e habitshme për të shprehur jo vetëm mendimin, por edhe ndjenjat e ndjesitë, përfytyrimet dhe emocionet. Do ta mbyll këtë shkrim të shkurtër, që nuk mund të përmbledhë në pak radhë mrekullinë e vargut të poetes, me pak vargje nga poezia Nata:

Nata është ëndrra që kurrë s’e kam parë/Ëndërra që ndoshta kurrë s’do ta shoh/Dhe që më vete do të më marrë/Në mbretërinë e saj kur të shkoj.